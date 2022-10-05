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Параллельный риск: доля поддельных автозапчастей в РФ выросла вдвое и достигла 28%

5 октября 18:50
Фото: piqsels.com
Доля поддельных автодеталей на отечественном рынке выросла примерно вдвое за этот год, добравшись до рекордной отметки в 28%. Такие данные предоставило аналитическое агентство Gruzdev Analyze. Эксперты также дали NEWS.ru свою оценку происходящего, отметив, что такой рост подделок будет наблюдаться и в 2023 году.

Как сообщает NEWS.ru, даже несмотря на то, что сейчас сознательные владельцы автомобилей, автосалоны и сервисные центры стараются выйти из кризисной ситуации, закупая автозапчасти и расходники в рамках параллельного импорта, подделки появляются на российском авторынке все в большем количестве. Об этом говорят данные, которые собирают и автоконцерны мирового уровня, и независимые эксперты. Контрафактные товарные позиции появляются во всех группах запчастей и комплектующих, начиная от колесных дисков, подушек безопасности, заканчивая оптикой и компонентами подвески. Продажа имитаций идет полным ходом, и экономические потери вендоров являются не самой приоритетной проблемой роста популярности контрафакта.

Гораздо важнее то, что поддельные автозапчасти несут риск для безопасности россиян.

#Новости#Ольга Земскова#Общество
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