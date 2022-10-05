Ожидается обращение Владимира Путина. О чем скажет президент России

Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Владимир Путин не планирует в ближайшее время выступления с обращением к нации.
«Никаких заявлений не планируется», сообщил Песков «Известиям».
Сегодня Владимир Путин подписал законы о ратификации договоров о принятии Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей в состав России. Таким образом, теперь в состав Российской Федерации входят 89 субъектов. ДНР и ЛНР сохранят статус республик.
В документе указано, что переходный период продлится до января 2026 года. До 1 июня 2023 года здесь создадут территориальные подразделения федеральных органов исполнительной власти, судебной системы, прокуратуры.
До 1 января 2023 года на территории регионов можно будет расплачиваться гривнами, после чего единой денежной единицей станет российский рубль. С 1 января 2023 года в новых субъектах будет применяться бюджетное законодательство России.