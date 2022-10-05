Ожидается обращение Владимира Путина. О чем скажет президент России

Владимир Путин может выступить с обращением к нации об изменении статуса спецоперации в ближайшее время. Информация об этом появилась сегодня в тг-канале Readovka. На официальном сайте Кремля информации о планируемом выступлении президента пока не опубликована.

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