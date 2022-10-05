Одноклассники и Проект «КОТ» запускают мини-сериал о зооволонтерах

В историях мини-сериала показано, как любовь к животным может перерасти в собственный приют или многотысячный блог. Его герои рассказывают о том, как не бояться помогать животным и с чего начать свои первые шаги в зооволонтерстве. Почему один простой репост в соцсетях может оказаться судьбоносным, и как социальные сети помогают спасать животных.