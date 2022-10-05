Одноклассники и Проект «КОТ» запускают мини-сериал о зооволонтерах

Сериал «КОТ: ИСТОРИИ» в формате интервью-монологов главных героев включит пять серий, которые будут выходить еженедельно в ОК.
Каждая из серий сериала представит отдельную историю героя, изменившего его жизнь. Всех участников проекта объединяет одно — любовь в животным: кто-то окружил заботой необычного питомца, забрав его по объявлению, а кто-то в корне изменил жизнь ради помощи четвероногим, став зооволонтером.
Виктория Харламова, шеф-редактор зоозащитного СМИ «КОТ»:
«Безусловно, работа зооволонтеров — это ежедневный труд, требующий как физических и финансовых, так и невероятных эмоциональных вложений. Однако в сериале «КОТ: ИСТОРИИ» нам важно было показать, что каждый зоозащитник с чего-то начинал, что любая инициатива, будь то репост в социальной сети или единоразовая помощь приюту, может перерасти во что-то большее и спасти не одну жизнь».
Евгения Воронина, руководитель направления по работе с создателями контента:
«Запуск мини-сериала об историях зооволонтеров — это отличная возможность привлечь внимание к вопросу ответственного отношения к животным. В ОК пользователи ежедневно рассказывают о жизни своих питомцев, обмениваются фотографиями и видео, помогают приютам и животным, которые попали в беду. Сериал также показывает, что любая посильная помощь — репост, пожертвование или волонтёрство — очень важна».
В историях мини-сериала показано, как любовь к животным может перерасти в собственный приют или многотысячный блог. Его герои рассказывают о том, как не бояться помогать животным и с чего начать свои первые шаги в зооволонтерстве. Почему один простой репост в соцсетях может оказаться судьбоносным, и как социальные сети помогают спасать животных.
Участники проекта делятся опытом, как не попасться на удочку мошенников и найти близкий по духу приют; что делать, если жизнь подкинула неожиданный пушистый подарок в виде уличного котенка или щенка, и как личная страница в соцсетях может спасти жизнь попавшего в беду животного.