Молодые ленинградцы назвали 20 главных событий за последние 20 лет

Этот регион обладает огромным промышленным потенциалом. За последние несколько лет на территории Ленинградской области открыли не один десяток новых предприятий. В Волховском районе запустили завод, специализирующийся на производстве строительных конструкций, а также комплектов готовых зданий на основе панелей из перекрестно-клееной древесины по технологии CLT. Ладожский домостроительный комбинат выпускает конструкции, предназначенные для возведения промышленных и жилых зданий.