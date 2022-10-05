Молодые ленинградцы назвали 20 главных событий за последние 20 лет

Этот регион обладает огромным промышленным потенциалом. За последние несколько лет на территории Ленинградской области открыли не один десяток новых предприятий. В Волховском районе запустили завод, специализирующийся на производстве строительных конструкций, а также комплектов готовых зданий на основе панелей из перекрестно-клееной древесины по технологии CLT. Ладожский домостроительный комбинат выпускает конструкции, предназначенные для возведения промышленных и жилых зданий.
В текущем году Ленобласть оказалась в топ-3 субъектов РФ по объемам введенных в строй новых объектов жилой недвижимости. С начала 2022-го в регионе сдали 1,1 миллиона квадратов жилья.
В Ленобласти успешно решают при этом такую актуальную проблему, как обманутые дольщики. В минувшем году по эскроу-счетам работали в общей сложности 56 строительных компаний, и это нивелировало возможность обмана покупателей. Руководство Минстроя уверяет, что проблема с долгостроями будет полностью решена в области до следующего года.
Следует отметить, что Ленинградская область давно прославилась как рыбодобывающий и рыбоперерабатывающий субъект РФ. Два года тому назад на территории Усть-Луги в Кингисеппском районе дали старт новому производству консервов, не проходящих термическую обработку.
Кроме того, в Ленобласти осуществляется производство растворимого кофе — его выпускает новосаратовский завод «Орими» во Всеволожском районе.
В регионе успешно продолжается реализация целого ряда крупных инвестиционных проектов. В их числе — «Балтийская трубопроводная система — 2» и «Северный поток».
В текущем году местная власть выделила свыше двух миллиардов рублей на проведение капитального ремонта в учреждениях здравоохранения. В Кудрово скоро откроется новая поликлиника. В поликлиниках Кингисеппа и Всеволожска установили недавно мультиспиральные 32-срезовые компьютерные томографы. Поликлинику и женскую консультацию в Тосно оснастили новыми аппаратами УЗИ. По результатам прошлого года Ленинградская область заняла лидирующую позицию среди всех субъектов РФ по национальному проекту «Здравоохранение».