Как в Тюмени отметят День учителя в 2022 году

«На День учителя у нас всегда проходили какие-то интересные мероприятия. Мы делали квесты для учителей по школы, сами готовили концерты. Но День самоуправления — это было самое запоминающееся. Домой после него, как правило, всегда приходили измотанными, но довольными. Боюсь представить, насколько сильно устают учителя…» рассказала «Нашему Городу» бывшая школьница Наталия.