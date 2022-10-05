Как в Тюмени отметят День учителя в 2022 году

Школа — именно то место, где большую часть своего времени проводят учителя. Традиционно в День учителя, 5 октября, в школах организуют небольшие концерты. Ученики подготавливают творческие номера, дарят учителям подарки и хорошее настроение.
В некоторых образовательных учреждениях города в этот день проводят День самоуправления. Старшеклассники меняются местами с учителями и сами проводят уроки. В этом году некоторые школы праздник немного перенесли — на 7 октября.
Так, например, День самоуправления пройдет 7 октября в школе № 70. На один день учителя станут озорными школьниками, а ученики — строгими педагогами.
«На День учителя у нас всегда проходили какие-то интересные мероприятия. Мы делали квесты для учителей по школы, сами готовили концерты. Но День самоуправления — это было самое запоминающееся. Домой после него, как правило, всегда приходили измотанными, но довольными. Боюсь представить, насколько сильно устают учителя…» рассказала «Нашему Городу» бывшая школьница Наталия.
Традиционный подарок учителям на этот праздник — цветы и конфеты. В качестве подарка также подойдут:
Многие тюменцы считают презент в виде цветов и конфет «банальщиной». Но стоит помнить, что далеко не все можно дарить педагогу. В гражданском кодексе есть статья 575 «Запрещение дарения», определяющая недопустимые подарки.
В ней указано, что работникам образовательных организаций не допускается дарить подарки дороже 3 тысяч рублей. Бытовая техника, оборудование и подобные вещи можно расценить как взятку. Не стоит также дарить алкоголь или деньги, сертификаты куда-либо.
Этот год для Тюмени стал знаковым — в столице региона проводился всероссийский конкурс «Учитель Года России 2022». Город был выбран благодаря победителю прошлого года — Екатерине Костылевой, учителю физики тюменской гимназии № 16.
Тюменскую область в текущем году представляла Вероника Таут, учитель немецкого, английского, французского и китайского языка в школе № 15.
На данный момент известны 5 призеров конкурса «Учитель Года». Среди них:
Победителя конкурса «Учитель Года России — 2022» определят 5 октября, в День учителя, на торжественном концерте в Государственном Кремлевском дворце.