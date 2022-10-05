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Как в Тюмени отметят День учителя в 2022 году

5 октября 02:11
Фото: 1Mi
5 октября по всей России отмечается День учителя. В школах проводят праздничные концерты, дарят учителям подарки и благодарят за их тяжелый труд. 2022 год стал знаковым для Тюмени и потому, что здесь проводился конкурс «Учитель Года России — 2022».
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Тюмень

День учителя в школах Тюмени

Школа — именно то место, где большую часть своего времени проводят учителя. Традиционно в День учителя, 5 октября, в школах организуют небольшие концерты. Ученики подготавливают творческие номера, дарят учителям подарки и хорошее настроение.

В некоторых образовательных учреждениях города в этот день проводят День самоуправления. Старшеклассники меняются местами с учителями и сами проводят уроки. В этом году некоторые школы праздник немного перенесли — на 7 октября.

Фото: 1MI

Так, например, День самоуправления пройдет 7 октября в школе № 70. На один день учителя станут озорными школьниками, а ученики — строгими педагогами.

«На День учителя у нас всегда проходили какие-то интересные мероприятия. Мы делали квесты для учителей по школы, сами готовили концерты. Но День самоуправления — это было самое запоминающееся. Домой после него, как правило, всегда приходили измотанными, но довольными. Боюсь представить, насколько сильно устают учителя…» рассказала «Нашему Городу» бывшая школьница Наталия.

Что дарить на День учителя

Традиционный подарок учителям на этот праздник — цветы и конфеты. В качестве подарка также подойдут:

  • чайные или кофейные наборы,
  • книги,
  • хорошая канцелярия,
  • необычная чайная пара.

Многие тюменцы считают презент в виде цветов и конфет «банальщиной». Но стоит помнить, что далеко не все можно дарить педагогу. В гражданском кодексе есть статья 575 «Запрещение дарения», определяющая недопустимые подарки.

В ней указано, что работникам образовательных организаций не допускается дарить подарки дороже 3 тысяч рублей. Бытовая техника, оборудование и подобные вещи можно расценить как взятку. Не стоит также дарить алкоголь или деньги, сертификаты куда-либо.

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«Учитель Года России — 2022»

Этот год для Тюмени стал знаковым — в столице региона проводился всероссийский конкурс «Учитель Года России 2022». Город был выбран благодаря победителю прошлого года — Екатерине Костылевой, учителю физики тюменской гимназии № 16.

Тюменскую область в текущем году представляла Вероника Таут, учитель немецкого, английского, французского и китайского языка в школе № 15.

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На данный момент известны 5 призеров конкурса «Учитель Года». Среди них:

  • Зильфира Батырова (английский язык. ЯНАО),
  • Вероника Мушкарина (иностранный язык. Челябинская область),
  • Дмитрий Лутовинов (история, обществознание, МХК. Московская область),
  • Юлия Бахмутская (история, обществознание. Донецкая Народная Республика),
  • Ахмед Ламаркаев (русский язык, литература. Чеченская Республика).

Победителя конкурса «Учитель Года России — 2022» определят 5 октября, в День учителя, на торжественном концерте в Государственном Кремлевском дворце.

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