ИРИ включил достижения Липецкой области в «20 главных событий России за 20 лет»

В Усмани открылся ледовый дворец, который стал первым объектом, возведенным по программе спортивного строительства. После этого были оборудованы хоккейные площадки в Липецке, Ельце и Задонске. В этом году в регионе откроется еще пять спортивных объектов в Добровском, Грязинском и Лев-Толстовском районах, а также в Волово и Липецке.