ИРИ включил достижения Липецкой области в «20 главных событий России за 20 лет»

Данный проект представляет собой фиксацию в информационном пространстве того, чем живет наше государство последние 20 лет. Об этом пишет vostokmedia.com.
Эксперты, журналисты и социологи проводят исследование, чтобы выяснить, какие эпизоды современной истории повлияли на жизнь страны. В нем принимают участие респонденты в возрасте от 18 до 35 лет со всей России. Они должны назвать 15 событий, которые больше всего сказались на жизни страны, и пять значимых для своего региона.
В этот раз в центр внимания попала Липецкая область. Это один из стратегически важных регионов Черноземья. Он является лидером в ЦФО по объемам промышленного производства на душу населения.
Также для местных жителей важным стало активное строительство учебных учреждений, детсадов, поликлиник. Их строят не только в Липецке, но и в райцентрах. В микрорайоне Европейском в рамках нацпроекта «Демография» одновременно возводят школу на 800 учеников, детсад на 280 мест и парк площадью в пять гектаров. Здесь будет построены спортивные площадки, прогулочные зоны и парковка для автомобилей.
В Усмани открылся ледовый дворец, который стал первым объектом, возведенным по программе спортивного строительства. После этого были оборудованы хоккейные площадки в Липецке, Ельце и Задонске. В этом году в регионе откроется еще пять спортивных объектов в Добровском, Грязинском и Лев-Толстовском районах, а также в Волово и Липецке.
Кроме того, в регионе начала свою работу санитарная авиация. За последнее время вертолеты «Ансат» осуществили свыше 600 вылетов. Они оснащены всем необходимым медицинским оборудованием: аппаратом ИВЛ, многофункциональным монитором и дефибриллятором. Медиков специально обучали для работы на борту воздушного судна. Теперь пациентов можно оперативно доставлять в медучреждения.
Липецкому аэропорту присвоили статус международного. Сейчас активно развивается аэровокзальный комплекс.
В Липецкой области возводятся новые переправы, одна из которых находится в поселке Новая Жизнь. Путепровод имеет протяженность свыше 630 метров. Он обеспечивает путь из Липецка в Грязи.
В этом году в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» будет отремонтировано 12 мостов, что в два раза больше, чем в 2021 году. Кроме того, отремонтируют мостовое сооружение через реку Становая Ряса в Чаплыгине.