Харцызский канатный завод: Стальные связи с Россией

Трудовая жизнь этого предприятия продолжается вот уже 73 года, знакомим вас с малоизвестными страницами его истории.
Вклад Харцызского сталепроволочно-канатного завода в развитие русской промышленности и даже культуры можно описать одним емким выражением: «Рыбка мелка, да уха сладка». С началом Великой Отечественной войны предприятие, которое к тому времени едва успели достроить на территории небольшого донбасского городка, уже стало основой и надежной опорой для «жемчужины метизного производства» России — Белорецкого сталепроволочно-канатного завода, которое в суровые военные годы работало на оборудовании, эвакуированном из Харцызска. За счет другой части этого оборудования был создан и метизный завод в Магнитогорске, который изготовил в военные годы около 200 000 тонн продукции.
И это — лишь первые страницы летописи уникального донбасского завода-новатора, на счету которого множество открытий и свершений. Останкинская телебашня в Москве, памятник-ансамбль «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане, канатная дорога от Мисхора до Ай-Петри — все это неразрывно объединяет Донбасс с Россией невидимыми стальными связями.
История возникновения Харцызского сталепроволочно-канатного завода тесно связана с активным ростом промышленности Донбасса и юга СССР в 30-е годы ХХ века. В то время в эксплуатацию вводили новые мощные шахты с более глубокими горизонтами, для строительства и работы которых требовалось огромное количество качественных стальных канатов. Поэтому 29 мая 1939 года правительство СССР приняло решение построить в Донбассе Южный метизный завод, который и должен был обеспечить страну стальной проволокой и канатами разного типа.
Местом строительства избрали город Харцызск. Причин тому было несколько. Первая из них: Харцызск находится в центре Донбасса, а это значило, что новый завод будет окружен основными предприятиями — потребителями метизной продукции.
Метизы — металлические изделия общего назначения. Промышленные метизы применяются в машиностроении и других отраслях промышленности при строительстве или ремонте: проволока, канаты, тросы, сетка, гвозди и т. д.
Вторая причина строительства завода в Харцызске — близость Макеевского металлургического завода, основного поставщика катанки (этот завод расположен приблизительно в 16 км от места строительства харцызского метизного предприятия).
Катанка — форма вязкого материала, чаще всего металла, в виде прутка, диаметр которого составляет 5–10 мм. Используется в качестве заготовки для производства проволоки и арматуры.
Третья причина, по которой Харцызск был избран в качестве места строительства завода, — близость Иловайской железнодорожной станции. В то время она была узловой. Такое удачное расположение позволяло обеспечить бесперебойный подвоз материалов для производства и экспорт готовой продукции.
Первый технический проект будущего завода разработали в кратчайшие сроки. Его подготовку возглавлял инженер Ленинградского проектного института «ГИПРОМЕТИЗ» Трофим Федорович Милютин. Он же стал и первым директором предприятия, однако этому предшествовали четыре года Великой Отечественной войны.
Дело в том, что технический проект Милютина утвердили в марте 1940 года, и уже к началу июня 1941 года были построены корпуса сталепроволочного и канатного цехов, а также цеха металлических покрытий. Частично успели даже смонтировать технологическое оборудование. Именно 1941 год и должен был стать датой рождения завода, однако началась война.
С началом боевых действий руководство завода приняло решение эвакуировать оборудование на Урал, в Белорецк и Магнитогорск. В этих городах технологическое оборудование работало на благо Родины: участвовало в производстве необходимой для фронта продукции, в том числе и сеток, крепежей. Успехи работы введенных в эксплуатацию новых цехов метизно-металлургического завода, который был создан в Магнитогорске на базе эвакуированного из Харцызска оборудования, регулярно отмечали правительственными наградами. Например, Красным Знаменем Наркомата черной металлургии СССР. А в 1943 году предприятию присвоили звание «Лучшего метизного завода».
В то же время в самом Харцызске помещения завода были полностью разрушены в ходе боевых действий. И только после освобождения Донбасса и Великой Победы строительство предприятия возобновили. К тому времени технический проект усовершенствовали, этим занимались все те же «ГИПРОМЕТИЗ» и вернувшийся с войны Трофим Федорович Милютин.
Вторым днем рождения Харцызского сталепроволочно-канатного завода стало 2 сентября 1949 года. В этот день в эксплуатацию ввели сталепроволочный цех № 1. Он специализировался на изготовлении полуфабриката для двух других цехов — канатного и цеха металлических покрытий, а также занимался изготовлением товарной проволоки. Спустя месяц заработал и канатный цех № 1, выпускавший круглопрядные и спиральные канаты. 3 декабря 1949 года открылся цех металлопокрытий и автопленки. Его рабочие занимались изготовлением оцинкованной проволоки.
В 1953 году Трофима Федоровича Милютина перевели в Ленинград. Новым директором Харцызского сталепроволочно-канатного завода назначили Петра Павловича Дранищева.
Петр Павлович Дранищев родился в 1900 году в Таганроге в семье простого рабочего. В 12 лет впервые устроился на работу: батрачил у помещика. А с 17 лет уже трудился слесарем на инструментально-механическом и металлургическом заводах Таганрога.
В 1935 году поступил в Промышленную Академию, после окончания которой работал директором завода им. Ленина в Саратове. С этого же завода в январе 1941 года Петр Павлович ушел воевать на фронт, имел звание майора, был старшим политруком. А после окончания войны вернулся на родное предприятие, откуда в ноябре 1953 года был переведен в Харцызск. За плодотворный труд он был награжден орденом Трудового Красного Знамени и медалями.
Когда Петр Павлович после продолжительной болезни умер 27 мая 1956 года, рабочие Саратовского завода, которым он руководил четырнадцать лет до переезда в Харцызск, чтобы выразить своему бывшему руководителю глубокое уважение, двенадцать километров несли его гроб на руках.
Петр Павлович огромное внимание уделял кадровому вопросу. Благодаря его умелому руководству производственные мощности первой очереди были освоены в кратчайшие сроки. Под его чутким руководством Харцызский сталепроволочно-канатный завод постепенно становился одним из крупнейших метизных заводов страны.
Начало 50-х годов XX века вошло в историю Харцызского сталепроволочно-канатного завода как период активного развития и многочисленных нововведений. В это время заводчане, например, освоили производство канатов с литейным и точечно-литейным касанием проволок в прядях, а также усовершенствовали способ нанесения смазки.
6 июня 1957 года начал работать сталепроволочный цех № 2. Рабочие этого цеха впервые в СССР стали производить высокопрочную арматурную проволоку. Такой тип проволоки позволял обеспечить максимальную эластичность и прочность больших пролетов при производстве железобетонных конструкций.
Долгие годы Харцызский сталепроволочно-канатный завод был также одним из немногих предприятий, выпускавших металлический корд. Соответствующий цех ввели в эксплуатацию 9 января 1968 года.
Металлический корд (металлокорд) — продукт, который получают в результате переработки изношенных покрышек. Его используют в строительных конструкциях при заливке фундаментов, производстве бетонных дорог (выполняет функцию армирующего материала).
Приблизительно за десять лет до этого на заводе начали производить канаты закрытой конструкции. Ранее приобрести их можно было лишь за рубежом, и потому таких канатов очень не хватало в СССР.
Канаты закрытой конструкции чаще всего применяют в качестве несущих. Гладкая поверхность таких канатов позволяет уменьшить трение, увеличить период их эксплуатации, предотвратить появление дефектов на канатах. Их наружный слой образуют фасонные проволоки Z-образной формы, что позволяет сделать их поверхность гладкой. По сравнению с обычными, канаты закрытой конструкции менее гибки, однако хорошо сопротивляются истиранию и защищены от проникновения в них влаги.
По словам и. о. директора филиала № 1 «ХСПКЗ «СИЛУР» ООО «РОСТЭКСПОСНАБ 8» Дмитрия Чуприны, и сегодня канаты закрытой конструкции производятся только в Харцызске и Череповце (ЗАО «СЕВЕРСТАЛЬ-МЕТИЗ»). Разработка канатов закрытой конструкции — заслуга Людмилы Федоровны Кононенко.
На Харцызский сталепроволочно-канатный завод Людмила Кононенко пришла сразу после окончания института. Это случилось в 1949 году, когда предприятие только начало свою работу. Канатному производству она посвятила всю свою жизнь. За годы работы на заводе Людмила Федоровна воспитала плеяду выдающихся специалистов. Десять лет неутомимая труженица руководила обществом «Знание» при заводе.
На заводе она стала первым инженером — исследователем канатного производства, руководила исследовательской канатной группой ЦЗЛ, десять лет возглавляла центральную заводскую лабораторию. Имела ученую степень кандидата технических наук, опубликовала в различных специализированных изданиях 27 научных статей.
Пристальное внимание Людмила Кононенко уделяла вопросам улучшения качества выпускаемых канатов, стремилась предотвратить появление дефектов во время их эксплуатации. В 1972 году она защитила диссертацию «Исследование основных дефектов подъемных канатов закрытой конструкции и разработка мероприятий по их устранению». Людмила Кононенко принимала также активное участие в выполнении особого государственного заказа — в выпуске канатов, которые должны были удерживать Останкинскую телебашню в Москве.
Ответственные заказы Родины Харцызский сталепроволочно-канатный завод выполнял не единожды. Одним из самых запоминающихся таких заказов стало изготовление стальных канатов для Останкинской телебашни в Москве.
Останкинская телебашня — телевизионная и радиовещательная башня в Останкинском районе Москвы, которая до 1994 года оставалась самой высокой башней в мире. Весной 2022 года она была признана 15-м по высоте среди существовавших когда-либо сооружений, высочайшей конструкцией в Европе и России.
При строительстве Останкинской телебашни использовали 149 стальных канатов диаметром 39 мм, вес которых составлял 235 тонн. Все они были изготовлены на Харцызском сталепроволочно-канатном заводе. Чтобы воздвигнуть такую высокую башню, нужны были канаты особой прочности и уникальных свойств, а таких в то время еще не выпускали на территории СССР.
Разработкой канатов высокой прочности для Останкинской телебашни занялся один из лучших рационализаторов Харцызского сталепроволочно-канатного завода Владимир Иванович Оболонин. На предприятии он славился как специалист-новатор и занимал должность начальника цеха металлических покрытий, руководил сталепроволочным цехом № 4.
После того как технология изготовления канатов высокой прочности была разработана, на заводе приступили к ее воплощению в жизнь. Рабочие сталепроволочного цеха № 1 и цеха металлических покрытий на агрегате № 4 изготовили для таких канатов специальную прямолинейную промасленную проволоку, имевшую толстое оцинкованное покрытие. Сами канаты изготовили в канатном цехе № 1 на третьем канатном участке. С этой целью была использована канатная машина К-6/1000. Руководил процессом начальник участка Семен Ильич Дугадко.
Позднее он вспоминал:
«В то время ведущими производителями канатов в стране были Белорецкий и Харцызский заводы. Но чести изготовить канаты для самой высокой в мире телебашни удостоились харцызяне. Честь — это одна сторона медали, а с другой стороны головная боль и огромная ответственность за качество канатов и за сроки их изготовления. В сроки, естественно, уложились. Не могли не уложиться. А что касается качества, оно проверено временем. И пожар 2000 года подтвердил надежность наших канатов».
Канаты, изготовленные на Харцызском сталепроволочно-канатном заводе, удерживали Останкинскую телебашню 33 года. До тех пор, пока 27 августа 2000 года из-за перенапряжения не вспыхнули высокочастотные кабели, возгорание которых стало причиной крупного пожара на телебашне. Пожарные расчеты боролись с огнем более суток. В тушении огня участвовали 2400 человек, 4 пожарных вертолета, 269 единиц пожарной техники. К моменту, когда пламя удалось нейтрализовать, три этажа башни полностью выгорели, а скоростные лифты обрушились вместе с конструкциями.
Однако высокое качество харцызских канатов предотвратило полное разрушение Останкинской телебашни и помогло ей устоять. Удалось избежать увеличения числа жертв, а само сооружение впоследствии смогли восстановить.
В 11 часов вечера в день пожара на территорию Харцызского сталепроволочно-канатного завода прибыли первые журналисты, а в 5 утра следующего дня уже транслировалась радиопередача, посвященная прочности изготовленных на этом заводе канатов. О качестве продукции Харцызского завода сообщили тогда многие зарубежные СМИ. Однако после реконструкции Останкинской телебашни харцызские канаты заменили канатами российских производителей: после распада Советского Союза приобрести канаты в России было проще, чем заказать их в городе, ставшем теперь «зарубежным».
Еще один предмет гордости работников Харцызского сталепроволочно-канатного завода — высокопрочная арматурная проволока и канаты, созданные специально для строительства уникального ансамбля «Героям Сталинградской битвы».
После победы советских войск в битве под Сталинградом Мамаев курган стали называть главной высотой России. Расположенная на правом берегу Волги в Центральном районе Волгограда возвышенность стала для русского народа символом мужества и стойкости. 35 965 воинов отдали свои жизни, чтобы отстоять эту высоту. С их подвига начался коренной перелом не только в Великой Отечественной, но и во Второй мировой войне в целом.
23 января 1958 года Совет Министров СССР подписал постановление о необходимости воздвигнуть памятник-ансамбль на Мамаевом кургане. Открытие мемориала состоялось 15 октября 1967 года.
Главным его украшением стала скульптура Евгения Викторовича Вучетича «Родина-мать зовет!», которая венчала весь сложный архитектурный ансамбль.
Евгений Викторович Вучетич — советский скульптор-монументалист, лауреат Ленинской и пяти Сталинских премий, Герой Социалистического Труда. В 1930 году окончил художественную школу в Ростове и поступил в Ленинградский институт пролетарских изобразительных искусств (ныне Санкт-Петербургская академия художеств имени Ильи Репина). В 1937 году одну из его работ наградили Золотой медалью Всемирной художественно-промышленной выставки в Париже. В годы Великой Отечественной войны добровольцем ушел на фронт. Был награжден орденом Отечественной войны 2-й степени. Умер в Москве 12 апреля 1974 года. На его могиле установили уменьшенную копию созданного им монумента «Скорбящая мать» (этот монумент — часть памятника-ансамбля на Мамаевом кургане).
Высота созданной Вучетичем скульптуры «Родина-мать зовет!» с мечом без постамента — 52 метра (для сравнения: высота статуи Свободы в Нью-Йорке без постамента — 46 метров). В свое время творение Евгения Викторовича даже попало в Книгу рекордов Гиннесса как самая высокая в мире статуя, однако на сегодняшний день скульптура «Родина-мать зовет!» в рейтинге самых высоких в мире скульптур занимает уже 11-е место.
Все 55 лет с момента создания этого шедевра высокопрочная арматурная проволока и канаты, изготовленные в Харцызске, удерживают высочайшую в России статую.
Однако не только сложные заказы — предмет особой гордости Харцызского сталепроволочно-канатного завода. Семейные династии сотрудников этого предприятия — особый показатель стабильности и надежности.
Обуревавшие регион в разное время всевозможные реформы и перестройки, общественные волнения и даже боевые действия не смогли прервать преемственность поколений заводчан: вот уже 73 года продолжает свою работу Харцызский сталепроволочно-канатный завод. А в его стенах до сих пор продолжают работать пять трудовых династий, трудовой стаж каждой из которых составляет свыше 180 лет.
Основатель династии Гасенко-Васичкиных — Юрий Александрович Гасенко. Он пришел на завод в день его открытия. Общий трудовой стаж основанной им династии — 202 года.
С начала открытия предприятия трудились на заводе и основатели династии Полетаевых-Левчук — Андрей Иванович и Феодосия Моисеевна. Общий трудовой стаж этой семейной пары составил 77 лет, а позднее их дети и внуки продолжили семейное дело. Общий трудовой стаж династии составляет 181 год.
У истоков династии Комаровых-Ледниченко стояли женщины. Фаина Леонидовна и Мария Александровна приехали в Донбасс из разных регионов, да так и остались жить в Харцызске, создав свои семьи. Общая продолжительность стажа их трудовой династии — 191 год. Столько же составляет и общий стаж династии Ковалевых-Левченко, основанной Анатолием Кирилловичем Ковалевым. А вот общий трудовой стаж династии Татарчук-Пушко, также основанной женщиной, составляет 192 года.На заводе трудятся и несколько других династий, общий стаж которых немного меньше, однако и он превышает 140–166 лет.
Вся история Харцызского сталепроволочно-канатного завода — непрекращающаяся череда модернизаций и улучшений технологий, оборудования, систем управления. Надежную продукцию предприятия использовали в оборонной промышленности, при строительстве куполов десяти крупнейших цирков Советского Союза, глубоких шахтных подъемов, уникальной канатной дороги от Мисхора до Ай-Петри, нескольких атомных электростанций… Уникальные вантовые мосты — Московский (Северный) мост через Днепр в Киеве и мост А. М. Горького через Даугаву в Риге — также создавались в советский период с применением харцызской продукции.
Однако распад Советского Союза внес свои коррективы: изменения в политике и рыночной экономике привели к тому, что завод был преобразован в акционерное общество открытого типа и распался на несколько предприятий различного профиля.
Вопреки этому можно смело утверждать, что Харцызский сталепроволочно-канатный завод за долгую историю своего существования ни разу не спасовал перед трудностями и с достоинством прошел испытания не только временем, но и огнем боевых действий. Это внушает уверенность: предприятие, славящееся трудовыми династиями и колоссальным опытом новаторства, в скором времени еще больше укрепит тесные связи с Россией и продолжит трудиться на благо своей исторической родины с утроенной силой.