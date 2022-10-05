Губернатор Тюменской области поздравил учителей с профессиональным праздником

«Именно вы своими мудрыми советами, отношением к выбранному делу, любовью к профессии и предмету направляете своих учеников, помогаете им сделать выбор на жизненном пути, закладываете огромный багаж знаний, умений на будущее. В Тюменской области трудятся талантливые учителя, пришедшие в педагогику по призванию. Они пользуются безусловным авторитетом и уважением. Наши педагоги добиваются признания на всероссийском уровне собственными победами и достижениями своих воспитанников», сказано в поздравлении.