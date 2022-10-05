Губернатор Тюменской области поздравил учителей с профессиональным праздником

Глава региона отметил, что это один из немногих профессиональных праздников, который знают и отмечают всенародно. Воспоминания о любимых педагогах остаются на всю жизнь.
«Именно вы своими мудрыми советами, отношением к выбранному делу, любовью к профессии и предмету направляете своих учеников, помогаете им сделать выбор на жизненном пути, закладываете огромный багаж знаний, умений на будущее. В Тюменской области трудятся талантливые учителя, пришедшие в педагогику по призванию. Они пользуются безусловным авторитетом и уважением. Наши педагоги добиваются признания на всероссийском уровне собственными победами и достижениями своих воспитанников», сказано в поздравлении.
Особую благодарность губернатор выразил ветеранам регионального образования, которые стали наставниками для молодых коллег, сформировали богатейшие традиции.
Губернатор пожелал всем учителям и педагогам крепкого здоровья и счастья, поддержки и понимания родительского сообщества, прилежных, любознательных и благодарных учеников.
Напомним, социальная поддержка учителей является одной из приоритетных задач в работе правительства Тюменской области. Работники сферы могут получить возмещение расходов на оплату коммунальных услуг, аренды жилья молодым педагогам. Кроме жилищных субсидий работники образования могут получить служебное жилье. В селах строят новые дома, в которых предоставляют квартиры учителям.