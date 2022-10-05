Для российских экспортеров создают инструкции по выходу на перспективные рынки

Эксперты функционирующего при Минсельхозе РФ федерального центра «Агроэкспорт» занимаются в настоящее время подготовкой 40 новых гидов. Эти подробные справочники знакомят производителей со всеми деталями, необходимыми им в рамках освоения новых зарубежных рынков, пишут «Известия».
Российские предприниматели заявили, что систематически выходящие гиды «Агроэкспорта» помогают им заметно экономить как средства, так и время в поисках важных контактов и разработках новых маршрутов поставок выпускаемой продукции.
В руководстве федерального центра заявили, что к процессу разработки гидов будут привлекать аналитиков и экспертов из ведущих институтов развития. Справочники создают по принципу «продукт — страна», и специалисты посвятили их шести направлениям агроэкспорта в 25 стран мира.
В гидах изложена ключевая информация об экономике РФ и нюансах деятельности представителей бизнеса в государствах, выступающих импортерами. Кроме того, справочники содержат: сведения о потенциальных конкурентах и партнерах, рекомендации по оформлениям сделок, общие требования к выпускаемой продукции, тонкости всех разрешительных процедур, особенности обеспечения правовой защиты объектов интеллектуальной собственности и нюансы логистики.
Руководитель «Агроэкспорта» Дмитрий Краснов заявил, что специалисты обновят в ближайшее время 87 гидов, которые были выпущены на протяжении минувших трех лет. Пристальное внимание специалисты сосредоточат на логистических моментах и на альтернативных маршрутах поставок российской продукции. Мультимодальные — в их числе.
Новые гиды будут содержать в себе: идеальные способы и маршруты доставки на территорию того или иного государства, списки ключевых оптово-распределительных хабов, а также среднюю стоимость доставки и ее примерное время. Характерно, что авторы гидов детально изучают предпочтения потребителей, отметил глава центра «Агроэкспорт».
«На фоне нестабильности финансовых рынков многие страны во внешней торговле начинают переходить на расчеты в национальных валютах, — констатировал Краснов. — В связи с этим экспортные справочники будут дополнены новым разделом, в котором подробно рассмотрена специфика валютно-финансовых операций для каждого из целевых рынков сбыта».
«Объемы поставок продовольствия в денежном выражении продемонстрировали в 2022 году рост почти по каждому направлению, невзирая на ощутимое давление западных санкций. Их объемы, однако, слегка отстают от предыдущих в «весе», — акцентировал внимание Краснов. Он рекомендует российским бизнесменам оперативно перестраиваться и приступать к поискам новых возможностей для наращивания поставок в другие страны мира и для их диверсификации.
Руководитель группы «ЭкоНива» Штефан Дюрр согласен с тем, что регулярно выпускаемые «Агроэкспортом» справочники помогают уверенно продвигать молочную продукцию российского производства на иностранные рынки. «Представители отечественного бизнеса изначально имеют возможность грамотно позиционировать себя на новых рынках, так как они уже обладают информацией о том, какой менталитет потребителей той или иной страны, как они воспринимают определенную продукцию», — резюмировал Дюрр.