Для российских экспортеров создают инструкции по выходу на перспективные рынки

«Объемы поставок продовольствия в денежном выражении продемонстрировали в 2022 году рост почти по каждому направлению, невзирая на ощутимое давление западных санкций. Их объемы, однако, слегка отстают от предыдущих в «весе», — акцентировал внимание Краснов. Он рекомендует российским бизнесменам оперативно перестраиваться и приступать к поискам новых возможностей для наращивания поставок в другие страны мира и для их диверсификации.