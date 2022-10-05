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Десятки тюменцев хотят вернуть учителя, которого призвали в армию

5 октября 10:48
Фото: 1Mi
ОНФ по Тюменской области сообщает, что школы в Заводоуковском районе остались без учителей. Мужчин призвали в армию в рамках частичной мобилизации. Родители ребят написали обращение, его подписали 47 человек.

«Сразу несколько предметов: русский и английский языки, литературу – в разных филиалах общеобразовательных учреждений вел один человек. Но его призвали на службу, а замену ему не нашли»сообщает ОНФ по Тюменской области.

Фото: Региональное отделение ОНФ в Тюменской области

В школе села Голышманово призвали учителя физкультуры, руководство учебного заведения уже обратилось к районному военному комиссару. Родители ребят беспокоятся, впереди школьников ждут экзамены. В ОНФ пообещали разобраться в сложившейся ситуации.

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюменской области 25 мобилизованных мужчин вернулись домой.

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#Новости#Александр Мязин#Общество
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