Десятки тюменцев хотят вернуть учителя, которого призвали в армию

«Сразу несколько предметов: русский и английский языки, литературу – в разных филиалах общеобразовательных учреждений вел один человек. Но его призвали на службу, а замену ему не нашли»сообщает ОНФ по Тюменской области.
В школе села Голышманово призвали учителя физкультуры, руководство учебного заведения уже обратилось к районному военному комиссару. Родители ребят беспокоятся, впереди школьников ждут экзамены. В ОНФ пообещали разобраться в сложившейся ситуации.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюменской области 25 мобилизованных мужчин вернулись домой.