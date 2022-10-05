Десять одаренных детей Тюменской области наградят почетным знаком

Высокую награду получат школьников из Тюмени, Ишима, Заводоуковска, Аромашевского и Нижнетавдинского районов. Знаки отличия ребятам вручит директор областного Департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Евгений Хромин. Также в мероприятии примет участие заместитель губернатора Тюменской области Алексей Райдер.
Кандидаты для награждения выбраны не случайно — все они являются участниками проекта «Кадры будущего. Тюменская область» разных сезонов, которые добились успехов в 2022 году. Ребята стали призёрами и победителями региональных и всероссийских мероприятий, таких как открытый областной конкурс художественного чтения, камерной музыки, изобразительного и декоративно-прикладного искусства «Мир! Человек! Мечта!»; открытый Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia); региональный этап Всероссийской олимпиады школьников; региональный этап Всероссийского конкурса лидеров и руководителей детских и молодежных общественных объединений «Лидер XX1 века»; Всероссийский и международный научный форум молодых исследователей «Шаг в будущее».
Напомним, что в этом году в региональном проекте «Кадры будущего. Тюменская область» приняли участие 19 команд, которые в течение полугода вели активную работу над созданием проектов, призванных улучшить качество жизни в своих муниципальных образованиях.
Предложенные идеи соответствуют современным социальным вызовам: оказание скорой психологической помощи через приложение в телефоне, проекты по снижению загрязнения окружающей среды, создание «ЕГЭ Club» в помощь будущим выпускникам, разработка игровой площадки на территории школы, мероприятия по повышению уровня финансовой грамотности, организация арт-пространств и многое другое.