Десять одаренных детей Тюменской области наградят почетным знаком

Кандидаты для награждения выбраны не случайно — все они являются участниками проекта «Кадры будущего. Тюменская область» разных сезонов, которые добились успехов в 2022 году. Ребята стали призёрами и победителями региональных и всероссийских мероприятий, таких как открытый областной конкурс художественного чтения, камерной музыки, изобразительного и декоративно-прикладного искусства «Мир! Человек! Мечта!»; открытый Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia); региональный этап Всероссийской олимпиады школьников; региональный этап Всероссийского конкурса лидеров и руководителей детских и молодежных общественных объединений «Лидер XX1 века»; Всероссийский и международный научный форум молодых исследователей «Шаг в будущее».