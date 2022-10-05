Четыре простых способа научить ребенка экологической ответственности

Как ни банально, но для начала можно обратить внимание на то, что отправляется в контейнер для отходов конкретно в вашей семье. Порассуждать вместе, много это или мало, и что происходит с наполненным мешком после того, как его увозит мусоровоз. Обычно ребята легко включаются в процесс, живо интересуются, можно ли еще раз использовать тот или иной предмет после вторпереработки, предлагают свои идеи вторичного использования материалов и впитывают новую информацию как губка. Если же в каком-то вопросе, касающемся обращения с ТКО, обнаружился «пробел», его легко восполнить на страницах ООО «ТЭО» в соцсетях — регоператор регулярно делится полезными экосоветами.