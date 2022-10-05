Четыре простых способа научить ребенка экологической ответственности

С каждым годом растет количество сторонников экологически чистого образа жизни среди людей всех возрастов. Причем нередко основы бережного отношения к природе и правильные потребительские привычки закладываются еще в детстве. На самом деле воспитать эко-осознанность у ребенка несложно. Вот несколько идей от тюменского оператора по обращению с отходами ТКО ООО «ТЭО», которые положат начало формированию «зеленого» мышления у подрастающего поколения. Они настолько же просты, насколько и эффективны. Читайте и практикуйте!
Как ни банально, но для начала можно обратить внимание на то, что отправляется в контейнер для отходов конкретно в вашей семье. Порассуждать вместе, много это или мало, и что происходит с наполненным мешком после того, как его увозит мусоровоз. Обычно ребята легко включаются в процесс, живо интересуются, можно ли еще раз использовать тот или иной предмет после вторпереработки, предлагают свои идеи вторичного использования материалов и впитывают новую информацию как губка. Если же в каком-то вопросе, касающемся обращения с ТКО, обнаружился «пробел», его легко восполнить на страницах ООО «ТЭО» в соцсетях — регоператор регулярно делится полезными экосоветами.
Отличным дополнением к мини-лекциям станет визит на мусоросортировочное предприятие. Разумеется, к мероприятию нужно будет подготовиться и заранее уведомить сотрудников о своем желании. Необходимая информация о порядке проведения экскурсий на заводах ООО «ТЭО» размещена на официальном сайте компании. Заявки принимаются по электронной почте [email protected].
По данным пресс-службы регионального оператора по обращению с ТКО, только в этом году более 300 жителей региона побывали на мусоросортировочных заводах Тюмени, Тобольска и Ишима. Традиционно гостей интересует, что происходит с коммунальными отходами, какие из них подлежат ресайклингу и какие шаги можно предпринять, чтоб начать менять экологическую обстановку в лучшую сторону. В ходе экскурсии посетителей завода знакомят с оборудованием и этапами сортировки, которые проходит мусор, прежде чем стать вторичным сырьём. Также маршрут включает зоны разгрузки мусоровозов и хранения отобранных материалов. Равнодушных к увиденному обычно не остается. Ведь, когда удается оценить весь объем предметов, попадающих на мусоросортировку ежедневно, поневоле начинаешь задумываться о том, как сократить свои отходы.
Семейный эко-субботник — это не только про пользу. Это про активные выходные, командную работу, единение с природой. К тому же такой вид досуга наверняка запомнится дольше, чем день перед экранами телевизора или гаджетов. Если подобный опыт пока отсутствует, можно примкнуть к группе более продвинутых активистов. В соцсетях достаточно тематических групп, регулярно выкладывающих анонсы предстоящих встреч. Тюменцы охотно откликаются на просьбу спасти от мусора берег озера или пролесок, а также нередко инициируют уборку сами.
Кстати, если вы наткнулись на свалку, убрать которую своими силами не получится, стоит сохранить точные координаты, а также сделать фото или видео. В дальнейшем эту информацию нужно передать регоператору или в департамент недропользования и экологии Тюменской области.
Еще одно интересное движение, набирающее популярность в последнее время — «плоггинг». Так называют легкую пробежку или прогулку, которую удается совмещать со сбором мусора, попавшегося на глаза. Благодаря наклонам и приседаниям, которые постоянно придется выполнять, получится полноценная тренировка. А сделать занятие немного азартнее поможет соревновательный элемент: чей же мешок окажется наполнен больше всех?
Горы игрушек и одежды, ставших ненужными, лучше не выбросить, а подарить или отдать на благотворительность. Можно совместными усилиями сформировать пакет, объяснив ребенку, что в дальнейшем его вещи еще послужат другим детям. Пусть помощь окружающим станет нормой для маленького человека. В «Лавке добра» от центра «Семья» (ул. Амурская, 150, тел. +7 905 825-96-66) прием вещей осуществляется круглосуточно на посту охраны. В организации помощи многодетным семьям «Радость» (проезд Геологоразведчиков, 33) время работы склада лучше уточнить по телефону +7 922 077-01-93.
Также родители могут предложить устроить обменник в рамках класса или группы в детском саду. Наверняка, у каждого найдется, что принести: игрушки, «настолки», книги. Польза от такого мероприятия огромна. Дети получают новые развлечения, взрослые экономят деньги, и при этом все происходит без лишних трат природных ресурсов.
Прекрасной идеей в плане экологического воспитания будет использование вторсырья для поделок. Пластиковая бутылка, утратившая вид старая одежда, упаковочные пакеты, консервные банки — не стоит торопиться отправлять все это в мусорное ведро. В Сети существует множество роликов, помогающих превращать бросовый материал в произведения искусства. А еще такие занятия здорово тренируют фантазию и мелкую моторику.
Отказываясь от лишней упаковки и одноразовой посуды, также можно показать ребенку пример экологичности. Предложите воду не в привычном пластике, а в специальной многоразовой бутылке. Пусть пищевые контейнеры заменит яркий ланч-бокс, а стандартный пакет — хлопковая сумка-шоппер.
Наверняка ребенок с восторгом отнесется к такой идее, ведь быть обладателем эко-аксессуаров — это не только полезно, но еще и стильно. Если же вещи были сшиты или декорированы собственноручно на мастер-классе или под присмотром родителей, то это двойной повод для гордости и пример для друзей!