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«20 главных событий за 20 лет»: названы основные изменения в Курской области

5 октября 11:45
Медиахолдинг 1MI и Институт развития интернета представляют совместный нацпроект «20 главных событий России за 20 лет». Журналисты, социологи и эксперты различных направлений выяснили ключевые моменты современной истории, которые молодое поколение считает наиболее значимыми в жизни страны и своего региона.

Вопросы исследования предлагались участникам фокус-групп, сформированных по всей стране, передает издание tagilcity.ru.

Сегодня эксперты поделились результатами опроса жителей Курской области — региона, который славится богатым прошлым и живописными природными ландшафтами.

В 2005 году Курску присвоили статус «Город воинской славы». Во время Великой Отечественной войны население и воины областной столицы проявили большой героизм. За военные годы 245 жителей области стали героями Советского Союза, 85 — полными кавалерами ордена Славы.

На мемориале «Курская дуга» установили стелу «Курск — город воинской славы». На территории мемориального комплекса также находятся аллея военной техники, триумфальная арка, храм Святого Георгия Победоносца и памятник маршалу Жукову.

В Курской области есть свой перинатальный центр. Объект построили в рамках нацпроекта «Здоровье». На его создание ушло 2 года, а стоимость составила 2 миллиарда рублей.

Медучреждение имеет первоклассное оснащение. Здесь работают высококвалифицированные специалисты, которые выхаживают новорожденных даже с экстремально маленькой массой тела — от 500 граммов. После того как начал работать центр, смертность новорожденных в регионе снизилась в 3 раза.

Наряду с перинатальным центром, в рамках нацпроекта в области идет активное строительство и ремонт поликлиник.

Особое внимание в регионе уделяют спортивному воспитанию. На северо-западе Курска начал работать спорткомплекс «Арена». Здесь находится искусственный каток, на котором в течение круглого года тренируются спортсмены — фигуристы, конькобежцы, хоккеисты.

В курском парке КЗТЗ открыли международную академию тенниса для детей. Для них построили 8 кортов и создали условия для проведения турниров среди юных теннисистов.

В области также придают важное значение образованию. Сейчас в регионе идет строительство и ремонт средних образовательных учреждений. Школы оснащают современными технологическими кабинетами и бассейнами. По плану, на протяжении 2 лет завершится ремонт 39 общеобразовательных учебных заведений области.

#Новости#Юлия Кононенко#Общество
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