«20 главных событий за 20 лет»: названы основные изменения в Курской области

Медучреждение имеет первоклассное оснащение. Здесь работают высококвалифицированные специалисты, которые выхаживают новорожденных даже с экстремально маленькой массой тела — от 500 граммов. После того как начал работать центр, смертность новорожденных в регионе снизилась в 3 раза.