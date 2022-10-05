«20 главных событий за 20 лет»: названы основные изменения в Курской области

Вопросы исследования предлагались участникам фокус-групп, сформированных по всей стране, передает издание tagilcity.ru.
Сегодня эксперты поделились результатами опроса жителей Курской области — региона, который славится богатым прошлым и живописными природными ландшафтами.
В 2005 году Курску присвоили статус «Город воинской славы». Во время Великой Отечественной войны население и воины областной столицы проявили большой героизм. За военные годы 245 жителей области стали героями Советского Союза, 85 — полными кавалерами ордена Славы.
На мемориале «Курская дуга» установили стелу «Курск — город воинской славы». На территории мемориального комплекса также находятся аллея военной техники, триумфальная арка, храм Святого Георгия Победоносца и памятник маршалу Жукову.
В Курской области есть свой перинатальный центр. Объект построили в рамках нацпроекта «Здоровье». На его создание ушло 2 года, а стоимость составила 2 миллиарда рублей.
Медучреждение имеет первоклассное оснащение. Здесь работают высококвалифицированные специалисты, которые выхаживают новорожденных даже с экстремально маленькой массой тела — от 500 граммов. После того как начал работать центр, смертность новорожденных в регионе снизилась в 3 раза.
Наряду с перинатальным центром, в рамках нацпроекта в области идет активное строительство и ремонт поликлиник.
Особое внимание в регионе уделяют спортивному воспитанию. На северо-западе Курска начал работать спорткомплекс «Арена». Здесь находится искусственный каток, на котором в течение круглого года тренируются спортсмены — фигуристы, конькобежцы, хоккеисты.
В курском парке КЗТЗ открыли международную академию тенниса для детей. Для них построили 8 кортов и создали условия для проведения турниров среди юных теннисистов.
В области также придают важное значение образованию. Сейчас в регионе идет строительство и ремонт средних образовательных учреждений. Школы оснащают современными технологическими кабинетами и бассейнами. По плану, на протяжении 2 лет завершится ремонт 39 общеобразовательных учебных заведений области.