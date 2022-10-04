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Жители Тюменской области случайно выбросили новый айфон и дублёнку вместе с мусором

4 октября 08:42
Фото: «ТЭО»
На днях работники тюменского мусоросортировочного завода пытались помочь расстроенным тюменцам — в их мусорное ведро случайно попал айфон последней модели. К сожалению, как и в большинстве случаев с нечаянно выброшенными вещами, найти пропажу не удалось.

Встревоженный звонок поступил на горячую линию регоператора. С просьбой о помощи к диспетчеру обратились жители областного центра, у которых пропал новенький смартфон. Как оказалось дорогостоящую технику, принадлежавшую другу семьи, взял поиграть и случайно сломал ребёнок. Испугавшись реакции взрослых, он решил сначала спрятать смартфон, а признаться при удобном случае. Неудачным местом для тайника малыш выбрал мусорное ведро. К тому моменту, когда юный тюменец признался и всё рассказал родителям, отходы уже вынесли на площадку, а контейнеры опустошила спецтехника.

По данным потребителей диспетчер постаралась установить нужный мусоровоз и точное время вывоза, но, миниатюрную пропажу в большом объёме отходов уже не удалось найти.

Ещё один курьёзный случай произошёл с тюменкой, которая ошибочно выбросила пакет с зимней одеждой — дублёнкой и пуховиком. К сожалению, после пресса мусоровоза и смешения с ТКО восстановить такие вещи невозможно. Как и найти их в массе ТКО со всего города — звонок на горячую линию ООО «ТЭО» поступил слишком поздно.

#Новости#ООО "ТЭО"#Юлия Николаева#Общество
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