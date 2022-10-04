Жители Тюменской области случайно выбросили новый айфон и дублёнку вместе с мусором

Встревоженный звонок поступил на горячую линию регоператора. С просьбой о помощи к диспетчеру обратились жители областного центра, у которых пропал новенький смартфон. Как оказалось дорогостоящую технику, принадлежавшую другу семьи, взял поиграть и случайно сломал ребёнок. Испугавшись реакции взрослых, он решил сначала спрятать смартфон, а признаться при удобном случае. Неудачным местом для тайника малыш выбрал мусорное ведро. К тому моменту, когда юный тюменец признался и всё рассказал родителям, отходы уже вынесли на площадку, а контейнеры опустошила спецтехника.