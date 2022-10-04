Жители Тюменской области случайно выбросили новый айфон и дублёнку вместе с мусором

Встревоженный звонок поступил на горячую линию регоператора. С просьбой о помощи к диспетчеру обратились жители областного центра, у которых пропал новенький смартфон. Как оказалось дорогостоящую технику, принадлежавшую другу семьи, взял поиграть и случайно сломал ребёнок. Испугавшись реакции взрослых, он решил сначала спрятать смартфон, а признаться при удобном случае. Неудачным местом для тайника малыш выбрал мусорное ведро. К тому моменту, когда юный тюменец признался и всё рассказал родителям, отходы уже вынесли на площадку, а контейнеры опустошила спецтехника.
По данным потребителей диспетчер постаралась установить нужный мусоровоз и точное время вывоза, но, миниатюрную пропажу в большом объёме отходов уже не удалось найти.
Ещё один курьёзный случай произошёл с тюменкой, которая ошибочно выбросила пакет с зимней одеждой — дублёнкой и пуховиком. К сожалению, после пресса мусоровоза и смешения с ТКО восстановить такие вещи невозможно. Как и найти их в массе ТКО со всего города — звонок на горячую линию ООО «ТЭО» поступил слишком поздно.