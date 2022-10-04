Ямальские чиновники перестарались с обмундированием для мобилизованных

Всех мужчин, призванных с Ямала привезли на базу, что располагается недалеко от Тюмени. Туда они прилетели на «суперджетах».
«Нам выдали списки со всеми вещами, которые должны у нас быть во время прохождения боевой подготовки. Вот мы все сами и закупили, собирали, конечно, всем миром, но зато сюда я приехал с огромными сумками, которые едва смог дотащить. Там одних медикаментов было килограмма на три. Я точно не знал, что из них может пригодиться», рассказал «Нашему городу» мобилизованный из Ноябрьска.
Но, когда мужчина оказался на базе, ему продолжали привозить некоторые необходимые вещи — горку, берцы и спальник.
«Я хотел быть готовым ко всему, да и состояние позволяло самостоятельно все купить. Да и наслушался я историй о том, что не выдают мобилизованным ничего. А потому я около 70-80 тысяч отдал на все необходимое», говорит мужчина.
Он также рассказал, что через день после того, как друзья привезли ему спальный мешок, власти Ямала сообщили, что всех, кого призвали в рамках частичной мобилизации, обеспечат обмундированием за свой счет. В частности, привезут спальные мешки, адаптированные до — 30 градусов.
«От губернатора закупили еще бронежилеты новые, каски новые, аптечки везут тоже. С обратной отправкой тоже проблем нет — сказали подписать тюки и каждому домой доставят все, что не нужно. А там лишнего — уже несколько сумок», рассказывает мобилизованный.
На условия тюменской базы подготовки он не жалуется. Признается, что кормят его отлично, «никогда в жизни так не ел».
С работой тоже проблем не возникло, место будет закреплено за мужчиной до того момента, пока он не вернется домой.
«300 тысяч губернаторских выплатили нам всем с ЯНАО, Газпром выплатил сразу несколько зарплат, много „плюшек“ получили и по месту работы. Приятно, что так ценят», отметил собеседник.
Однако здесь никакого контракта с мобилизованными на заключали, дополнительно всех уведомили о том, что договоров и в будущем не нужно будет подписывать. Зарплату обещают в районе 200 тысяч рублей.
Отметим, что по мнению депутата Государственной думы Российской Федерации от Курганской, Омской и Тюменской областей Александра Ремезкова, частичная мобилизация, объявленная в России, продемонстрировала неготовность военкоматов к чрезвычайным ситуациям.
Так, многие мобилизованные из Тюмени, жалуются, что им не выдали даже самого элементарного, вроде трусов и носков. Да и губернатор Тюменской области пока не объявлял о дополнительных выплатах для мобилизованных.
Лишь 29 сентября губернатор Тюменской области Александр Моор сообщил, что только в процессе закупки дополнительной экипировки для мобилизованных граждан.
В перспективе, и тюменцы должны получить бронежилеты, термобелье, берцы, тактические очки, перчатки и туристическое снаряжение.
«С июля мы формируем именные подразделения Тюменской области, ребят, которые служат по контракту. В первую очередь, обеспечиваем обмундированием. Формируем и обеспечиваем не только наши именные подразделения, но и оказываем полную поддержку нашему Ишимскому полку, подразделениям Росгвардии, которые также выполняют свои боевые задачи. Учитывая то, что мы получили большой опыт и хорошие связи с поставщиками, продолжаем экипировать наших земляков, которые призваны в рамках частичной мобилизации», сообщал губернатор Александр Моор.
Ранее «Наш город» рассказывал о том, что губернатор Тюменской области сообщил о том, что он смог наладить отношения с поставщиками, которые должны будут одеть тюменских мобилизованных. Хотя по данным источника «Нашего города», мобилизованным остро не хватает «спальников». Часть из них также привозят родственники или знакомые. Придется ли все это отправлять обратно и повторят ли тюменское власти практику ямальских — пока неизвестно.