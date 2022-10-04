Ямальские чиновники перестарались с обмундированием для мобилизованных

«Нам выдали списки со всеми вещами, которые должны у нас быть во время прохождения боевой подготовки. Вот мы все сами и закупили, собирали, конечно, всем миром, но зато сюда я приехал с огромными сумками, которые едва смог дотащить. Там одних медикаментов было килограмма на три. Я точно не знал, что из них может пригодиться», рассказал «Нашему городу» мобилизованный из Ноябрьска.