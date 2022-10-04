Валерий Лимаренко: Важно, чтобы наша талантливая молодёжь оставалась на островах

В Южно-Сахалинске состоялось официальное открылась арт-резиденция «Маяк». На его площадке будет работать 10 творческих коллективов - художники, музыканты, танцоры, театралы. Инициатором создания нового арт-пространства стал губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.
Отметим, проект креативного пространства был презентован в рамках Всероссийского молодёжного форума «ОстроVа - 2020», и задуман как пространство для творческого предпринимательства, а также литературного, художественного, научного, технического и других видов активностей. Его техническое открытие состоялось в 2021 году.
- Год назад мы спросили у молодёжи, чего не хватает в нашем регионе. И получили чёткий запрос на пространство, где молодые люди могли бы реализовать творческие идеи. Мы быстро нашли здание, позвали сюда творческих сахалинцев, и они наполнили резиденцию жизнью. «Маяк» – это не стены и даже не аппаратура. Это люди, которые полны идей и желаний. Для нас очень важно, чтобы наша талантливая молодежь оставалась на островах, получала здесь качественное образование и могла найти себя в любимом, интересном деле, – сказал Валерий Лимаренко.
Как отмечает портал Sakh.online, ожидается рост числа резидентов арт-пространства. В области немало молодых инициативных людей, желающих воплотить в жизнь творческие идеи и получить помощь в реализации проектов.
– Год назад мы спросили у молодежи, чего не хватает в нашем регионе. И получили четкий запрос на пространство, где молодые люди могли бы реализовать творческие идеи. На проектирование, строительство ушло бы немало времени. Но мы быстро нашли здание, позвали сюда творческих сахалинцев, и они наполнили резиденцию жизнью. «Маяк» – это не стены и даже не аппаратура. Это люди, которые полны идей и желаний. Для нас очень важно, чтобы наша талантливая молодежь оставалась на островах, получала здесь качественное образование и могла найти себя в любимом, интересном деле. Уверен, «Маяк» будет этому способствовать и освещать путь многим талантам, – сказал Валерий Лимаренко.