Валерий Лимаренко: Мы не только сохраняем рабочие места в области, но и создаём новые

В области создаются необходимые условия для экспортёров, чтобы сделать их выход на внешние рынки более комфортным. Например, в 2019 году на базе Фонда развития предпринимательства Сахалинской области был создан Центр поддержки экспорта. В нём предпринимателям оказывают свыше 20 услуг — от бесплатных консультаций до организации участия компаний в бизнес-миссиях и зарубежных выставках. Недавно в Центре внедрена новая услуга — предприниматели могут получить финансовую поддержку на компенсацию части затрат, связанных с поставками товаров на экспортные рынки. Этот вид господдержки сразу стал одной их самых востребованных, отмечает портал Sakh.online.