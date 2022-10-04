В Тюменскую область едет глава службы внешней разведки России

В рамках форума состоятся расширенное заседание экспертного совета по развитию исторического образования при Минобрнауки России, обсуждение концепции преподавания истории России для неисторических специальностей и направлений подготовки в учебных заведениях.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени подвели итоги Всероссийского конкурса «Учитель года 2022». В этом году в пятерку его призеров вошли педагоги из Ямало-Ненецкого автомномного округа, Челябинской и Московской областей, ДНР и Чеченской Республики.