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В Тюменскую область едет глава службы внешней разведки России

4 октября 08:45
Фото: Википедия
Первый национальный форум преподавателей истории пройдет на этой неделе в Тюменской области. Мероприятие состоится в пятницу, 7 октября, в Тобольске. Участие в нем примут министр науки Валерий Фальков, директор службы внешней разведки России Сергей Нарышкин, порядка сотни представителей ведущих вузов страны.

В рамках форума состоятся расширенное заседание экспертного совета по развитию исторического образования при Минобрнауки России, обсуждение концепции преподавания истории России для неисторических специальностей и направлений подготовки в учебных заведениях.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени подвели итоги Всероссийского конкурса «Учитель года 2022». В этом году в пятерку его призеров вошли педагоги из Ямало-Ненецкого автомномного округа, Челябинской и Московской областей, ДНР и Чеченской Республики.

#Новости#Образование#Сергей Нарышкин#Форум#Валерий Фальков#Тобольск#Тюменская область#Валентина Бурнашева#Общество
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