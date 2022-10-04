В Тюмени закрылись все магазины H&M

На прошлой неделе закрылся последний магазин H&M в «Сити Молле». Покупатели смогут вернуть приобретённые товары в течение 14 дней. Торговые точки уже закрыты в Омске (25 сентября), Барнауле, Екатеринбурге.
В сентябре пресс-служба H&M сообщала, что некоторые магазины будут работать пока не распродадут все товарные запасы. О полном уходе из России ритейлер заявлял 18 июля.
Ранее «Наш город» сообщал, что в августе H&M снова открылся в Тюмени. В ТРЦ «Галерея Вояж» возникли длинные очереди при входе в магазин (тогда запускали по 10 человек).