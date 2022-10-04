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В Тюмени закрылись все магазины H&M

4 октября 10:55
Фото: «Наш Город»
По всей России закрываются магазины H&M. По данным «Нашего города», в ТРЦ «Галерея Вояж» торговая точка закрылась 22 сентября. При этом ранее представители H&M отмечали, что закроют магазины в РФ до 30 ноября.
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Тюмень

На прошлой неделе закрылся последний магазин H&M в «Сити Молле». Покупатели смогут вернуть приобретённые товары в течение 14 дней. Торговые точки уже закрыты в Омске (25 сентября), Барнауле, Екатеринбурге.

В сентябре пресс-служба H&M сообщала, что некоторые магазины будут работать пока не распродадут все товарные запасы. О полном уходе из России ритейлер заявлял 18 июля.

Ранее «Наш город» сообщал, что в августе H&M снова открылся в Тюмени. В ТРЦ «Галерея Вояж» возникли длинные очереди при входе в магазин (тогда запускали по 10 человек).

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#Новости#Тюмень#Александр Мязин#Общество
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