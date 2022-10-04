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В Тюмени предприниматель организовал военно-мобилизационные курсы

4 октября 15:05
По данным «Нашего города» в Тюмени предприниматель Святослав Пинигин организовал военно-мобилизационные курсы для добровольцев. В них участвовуют ветераны боевых действий, специалисты и медики. Ожидается, что курсы продлятся неделю, затем будет новый набор желающих подготовить себя к мобилизации.

Сегодня провели занятия по первой медицинской помощи. Их организовали медики из ОКБ №2.

«Мы подготовились к этим курсам. У нас есть опыт, на занятиях мы рассмотрели наиболее вероятные травмы, которые могут случиться на поле боя. Это открытые раны живота, грудной клетки, сильные повреждения конечностей»сообщил руководитель приёмного отделения ОКБ №2 Антон Терёхин.

На занятиях были использованы макеты ранений и тренажёры для оказания реанимационной помощи.

Организатор курсов предоставил для их проведения коммерческие площади, собрал преподавателей. Питание курсантов помогли организовать сочувствующие предприниматели.

Я закончил военную кафедру в свое время и решил вспомнить навыки, заодно помочь другим подготовиться к мобилизации. Святослав Пинигин, организатор военно-мобилизационных курсов

Ранее «Наш город» сообщал, что на полигоне ТВВИКУ поженились 10 пар, мобилизованные тюменцы готовятся к отправке в зону СВО.

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#Медицина#Военные травмы#Военные#ОКБ №2#Александр Мязин#Видео
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