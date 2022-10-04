В Тюмени предприниматель организовал военно-мобилизационные курсы

Сегодня провели занятия по первой медицинской помощи. Их организовали медики из ОКБ №2.
«Мы подготовились к этим курсам. У нас есть опыт, на занятиях мы рассмотрели наиболее вероятные травмы, которые могут случиться на поле боя. Это открытые раны живота, грудной клетки, сильные повреждения конечностей»сообщил руководитель приёмного отделения ОКБ №2 Антон Терёхин.
На занятиях были использованы макеты ранений и тренажёры для оказания реанимационной помощи.
Организатор курсов предоставил для их проведения коммерческие площади, собрал преподавателей. Питание курсантов помогли организовать сочувствующие предприниматели.
Я закончил военную кафедру в свое время и решил вспомнить навыки, заодно помочь другим подготовиться к мобилизации. Святослав Пинигин, организатор военно-мобилизационных курсов
Ранее «Наш город» сообщал, что на полигоне ТВВИКУ поженились 10 пар, мобилизованные тюменцы готовятся к отправке в зону СВО.