В Тюмени предприниматель организовал военно-мобилизационные курсы

«Мы подготовились к этим курсам. У нас есть опыт, на занятиях мы рассмотрели наиболее вероятные травмы, которые могут случиться на поле боя. Это открытые раны живота, грудной клетки, сильные повреждения конечностей»сообщил руководитель приёмного отделения ОКБ №2 Антон Терёхин.