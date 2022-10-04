В тобольской деревне во время пожара погибла 85-летняя пенсионерка

В настоящее время по данному факту организована доследственная проверка СКР. Выясняются причины возникновения пожара и обстоятельства, при которых скончалась пожилая тоболячка. В ближайшее время будут проведены необходимые судебно-медицинская и пожарно-техническая экспертизы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.