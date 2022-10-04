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В тобольской деревне во время пожара погибла 85-летняя пенсионерка

4 октября 05:37
Фото: 1Mi
В тобольской деревне Медведчикова накануне вечером во время пожара в квартире погибла 85-летняя пенсионерка. ЧП произошло в многоквартирном доме на улице Зеленой. Тело пожилой женщины без внешних признаков криминальной смерти спасатели обнаружили во время тушения огня.

В настоящее время по данному факту организована доследственная проверка СКР. Выясняются причины возникновения пожара и обстоятельства, при которых скончалась пожилая тоболячка. В ближайшее время будут проведены необходимые судебно-медицинская и пожарно-техническая экспертизы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее «Наш Город» писал, что неделю назад, 25 сентября, в тюменском поселке Винзили произошел серьезный пожар. Возгорание началось с хозяйственной постройки, но позже перекинулось на жилой дом. Погиб один человек.

#Новости#Проверка#Пожар#Гибель человека#Следственный комитет#Следственное управление#Возгорание квартиры#Тюменская область#Тобольский район#Валентина Бурнашева#Общество
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