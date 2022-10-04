nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Тобольске КАМАЗ столкнулся с КИА, скончался пассажир легковушки

4 октября 11:54
Фото: 1Mi
В Тобольске осужден мужчина, совершивший смертельное ДТП, сообщает ГИБДД. 57-лентий местный житель призван виновным в нарушении ПДД, из-за чего погиб человек. Всё произошло 1 декабря в прошлом году, мужчина работал на грузовике КАМАЗ.

Он выполнил небезопасный маневр и потерял управление. Грузовик столкнулся с легковушкой КИА.

«Судом установлено, что утром 1 декабря 2021 года обвиняемый, работая водителем в одном из городских предприятий, управлял грузовым автомобилем марки КАМАЗ на автодороге Тюмень - Ханты-Мансийск»сообщили в ГИБДД.

В результате инцидента скончался пассажир КИА. Водитель КАМАЗа отправился в колонию на 1,5 года.

Вчера «Наш город» сообщал, что 2 октября около 20 часов вечера на автодороге Исетское-Упорово в аварии погиб мужчина. Он шел пешком по дороге, его личность уточняется.

#Новости#Александр Мязин#Происшествия
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25