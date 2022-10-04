В Тобольске КАМАЗ столкнулся с КИА, скончался пассажир легковушки

В Тобольске осужден мужчина, совершивший смертельное ДТП, сообщает ГИБДД. 57-лентий местный житель призван виновным в нарушении ПДД, из-за чего погиб человек. Всё произошло 1 декабря в прошлом году, мужчина работал на грузовике КАМАЗ.

Он выполнил небезопасный маневр и потерял управление. Грузовик столкнулся с легковушкой КИА. «Судом установлено, что утром 1 декабря 2021 года обвиняемый, работая водителем в одном из городских предприятий, управлял грузовым автомобилем марки КАМАЗ на автодороге Тюмень - Ханты-Мансийск»сообщили в ГИБДД. В результате инцидента скончался пассажир КИА. Водитель КАМАЗа отправился в колонию на 1,5 года. Вчера «Наш город» сообщал, что 2 октября около 20 часов вечера на автодороге Исетское-Упорово в аварии погиб мужчина. Он шел пешком по дороге, его личность уточняется.