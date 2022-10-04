В Нижней Тавде полностью обновлен автопарк скорой помощи

Автомобили оборудованы всем необходимым для оказания экстренной помощи. В них установлены аппараты ИВЛ, электрокардиограф, аспиратор, пульсоксиметр, различные средства для иммобилизации и перемещения больных, а также специальные наборы: акушерский, реанимационные (в т. ч. детский) и набор врача скорой помощи. Все медицинское оборудование нового поколения, способное работать как от сети, так и автономно.