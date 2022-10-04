nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Нижней Тавде полностью обновлен автопарк скорой помощи

4 октября 11:09
Фото: Департамент здравоохранения Тюменской области
Автопарк отделения скорой медицинской помощи в Нижней Тавде пополнился двумя новыми автомобилями «Газель Некст». Это стало возможным благодаря поддержке правительства Тюменской области, отметили в региональном департаменте здравоохранения.

Оба автомобиля приобретены на средства областного бюджета в рамках реализации программы модернизации первичного звена здравоохранения.

Машины просторные, комфортные, можно оказывать медицинскую помощь стоя, в полный рост. Задние двери и приемное устройство с тележкой-каталкой выполнены с учетом всех нюансов работы экстренной службы, а о боковой подножке с электроприводом ранее приходилось только мечтать.

Автомобили оборудованы всем необходимым для оказания экстренной помощи. В них установлены аппараты ИВЛ, электрокардиограф, аспиратор, пульсоксиметр, различные средства для иммобилизации и перемещения больных, а также специальные наборы: акушерский, реанимационные (в т. ч. детский) и набор врача скорой помощи. Все медицинское оборудование нового поколения, способное работать как от сети, так и автономно.

«Благодаря поддержке руководства области нам удалось полностью обновить автопарк скорой помощи. Одна новая машина останется в селе Нижняя Тавда, вторая „Газель“ отправится в Велижаны, что полностью покроет потребность населения Нижнетавдинского района в получении скорой медицинской помощи, а с таким современным транспортом помощь станет еще качественнее, и время, затраченное в пути до пациента и на его госпитализацию, заметно сократится»,отметил главврач ОБ № 15 Александр Синельников.

Отметим, что одним из главных приоритетных направлений деятельности правительства Тюменской области является повышение уровня здоровья населения региона. На это направлена и областная отраслевая программа развития здравоохранения, и программа реализации национального проекта «Здоровье». В рамках программы в медучреждения области закупается современное высокотехнологичное оборудование, которое позволяет более точно проводить диагностику, лечение и операции.

Материалы по теме
В Тюменской областной больнице № 12 полностью обновлен автопаркАвтопарк тюменской скорой помощи пополнили 16 новых машинВ Ялуторовске автопарк скорой медпомощи пополнился новым автомобилем
#Новости#Ирина Швецова#Политика
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25