В Нижней Тавде полностью обновлен автопарк скорой помощи

Оба автомобиля приобретены на средства областного бюджета в рамках реализации программы модернизации первичного звена здравоохранения.
Машины просторные, комфортные, можно оказывать медицинскую помощь стоя, в полный рост. Задние двери и приемное устройство с тележкой-каталкой выполнены с учетом всех нюансов работы экстренной службы, а о боковой подножке с электроприводом ранее приходилось только мечтать.
Автомобили оборудованы всем необходимым для оказания экстренной помощи. В них установлены аппараты ИВЛ, электрокардиограф, аспиратор, пульсоксиметр, различные средства для иммобилизации и перемещения больных, а также специальные наборы: акушерский, реанимационные (в т. ч. детский) и набор врача скорой помощи. Все медицинское оборудование нового поколения, способное работать как от сети, так и автономно.
«Благодаря поддержке руководства области нам удалось полностью обновить автопарк скорой помощи. Одна новая машина останется в селе Нижняя Тавда, вторая „Газель“ отправится в Велижаны, что полностью покроет потребность населения Нижнетавдинского района в получении скорой медицинской помощи, а с таким современным транспортом помощь станет еще качественнее, и время, затраченное в пути до пациента и на его госпитализацию, заметно сократится»,отметил главврач ОБ № 15 Александр Синельников.
Отметим, что одним из главных приоритетных направлений деятельности правительства Тюменской области является повышение уровня здоровья населения региона. На это направлена и областная отраслевая программа развития здравоохранения, и программа реализации национального проекта «Здоровье». В рамках программы в медучреждения области закупается современное высокотехнологичное оборудование, которое позволяет более точно проводить диагностику, лечение и операции.