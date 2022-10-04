В нацпроект ИРИ «20 главных событий России за 20 лет» вошел Красноярский край

В исследовании принимают участие граждане от 18 до 35 лет. Им было предложено назвать 15 событий, которые оказали влияние на жизнь государства, и 5 событий – на жизнь региона. В этот раз в центре внимания оказался Красноярский край. Это второй по величине регион РФ. Об этом информирует prmira.ru.
В регионе большое количество заповедников с практически нетронутой сибирской природой, горами, реками и озерами, а также уникальными этнографическими центрами и археологическими комплексами.
В 2019 году свое 400-летие здесь отметил древний город-музей Енисейск. В честь юбилея была проведена реконструкция культурных объектов. Согласно указу президента РФ Владимира Путина, восстановили 21 архитектурный памятник.
Кроме того, на территории края построили автомобильно-пешеходный Николаевский мост. Он объединяет берега Енисея в Свердловском и Октябрьском районах. Его длина составила 6 771 метр, а ширина – 31,5 метра. Мост оборудован шестью полосами, и на нем построено несколько важных транспортных развязок. На строительство объекта потрачено 12 миллиардов рублей.
В Красноярском крае действует самый большой перинатальный центр в Сибири. Он был построен в рамках федеральной программы почти за один год. Центр способен принять 190 пациентов. Еще один такой же центр через несколько лет открылся в Ачинске.
В Красноярске в результате объединения нескольких вузов появился Сибирский федеральный университет. На сегодняшний день этот вуз представляет собой сосредоточение естественно-научных и гуманитарных знаний за Уралом. Его ключевой задачей является изучение, освоение и развитие Сибири.
В Красноярском крае работает филармония, которая была реконструирована. Она имеет необычный архитектурный облик. Здание построено в форме рояля с открытой крышкой. Здесь выступают лучшие коллективы в регионе и не только. Каждый год край принимает до 1300 концертов.