В нацпроект ИРИ «20 главных событий России за 20 лет» вошел Красноярский край

В исследовании принимают участие граждане от 18 до 35 лет. Им было предложено назвать 15 событий, которые оказали влияние на жизнь государства, и 5 событий – на жизнь региона. В этот раз в центре внимания оказался Красноярский край. Это второй по величине регион РФ. Об этом информирует prmira.ru.