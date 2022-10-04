nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В нацпроект ИРИ «20 главных событий России за 20 лет» вошел Красноярский край

4 октября 18:34
Холдинг 1MI при поддержке АНО «ИРИ» представляет национальный проект «20 главных событий России за 20 лет». Какие именно эпизоды современной истории повлияли больше всего на жизнь молодежи, выясняют эксперты, социологи и журналисты.

В исследовании принимают участие граждане от 18 до 35 лет. Им было предложено назвать 15 событий, которые оказали влияние на жизнь государства, и 5 событий – на жизнь региона. В этот раз в центре внимания оказался Красноярский край. Это второй по величине регион РФ. Об этом информирует prmira.ru.

В регионе большое количество заповедников с практически нетронутой сибирской природой, горами, реками и озерами, а также уникальными этнографическими центрами и археологическими комплексами.

В 2019 году свое 400-летие здесь отметил древний город-музей Енисейск. В честь юбилея была проведена реконструкция культурных объектов. Согласно указу президента РФ Владимира Путина, восстановили 21 архитектурный памятник.

Кроме того, на территории края построили автомобильно-пешеходный Николаевский мост. Он объединяет берега Енисея в Свердловском и Октябрьском районах. Его длина составила 6 771 метр, а ширина – 31,5 метра. Мост оборудован шестью полосами, и на нем построено несколько важных транспортных развязок. На строительство объекта потрачено 12 миллиардов рублей.

В Красноярском крае действует самый большой перинатальный центр в Сибири. Он был построен в рамках федеральной программы почти за один год. Центр способен принять 190 пациентов. Еще один такой же центр через несколько лет открылся в Ачинске.

В Красноярске в результате объединения нескольких вузов появился Сибирский федеральный университет. На сегодняшний день этот вуз представляет собой сосредоточение естественно-научных и гуманитарных знаний за Уралом. Его ключевой задачей является изучение, освоение и развитие Сибири.

В Красноярском крае работает филармония, которая была реконструирована. Она имеет необычный архитектурный облик. Здание построено в форме рояля с открытой крышкой. Здесь выступают лучшие коллективы в регионе и не только. Каждый год край принимает до 1300 концертов.

#Новости#Ольга Земскова#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25