В Ишимском районе переизбрали главу

Кроме Сергея Ломовцева на должность претендовал и глава Гагаринского сельского поселения Олег Гультяев.
Напомним, Сергей Ломовцев занимал должность главы администрации Ишимского района с 10 октября 2017 года. До этого, с 2012 по 2017 год работал заместителем главы муниципалитета.
Ранее «Наш Город» писал, что накануне на должность главы Вагайского района был назначен Сергей Сидоренко, ранее занимавший пост заместителя. Прежний руководитель муниципалитета Рамай Сунгатулин оставил должность из-за ухудшения состояния здоровья. Он руководил Вагайским районом в течение 17 лет.