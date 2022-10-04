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В Ишимском районе переизбрали главу

4 октября 08:27
Фото: Фото с сайта «Единой России»
В Ишимском районе состоялись выборы главы района. Должность руководителя занял ранее возглавлявший муниципалитет Сергей Ломовцев. Его кандидатуру единогласно поддержали все депутаты, сообщили «Нашему Городу» в региональном отделении партии «Единая Россия».

Кроме Сергея Ломовцева на должность претендовал и глава Гагаринского сельского поселения Олег Гультяев.

Напомним, Сергей Ломовцев занимал должность главы администрации Ишимского района с 10 октября 2017 года. До этого, с 2012 по 2017 год работал заместителем главы муниципалитета.

Ранее «Наш Город» писал, что накануне на должность главы Вагайского района был назначен Сергей Сидоренко, ранее занимавший пост заместителя. Прежний руководитель муниципалитета Рамай Сунгатулин оставил должность из-за ухудшения состояния здоровья. Он руководил Вагайским районом в течение 17 лет.

#Новости#Глава района#Ишимский район#Депутаты#Выборы#Единая Россия#Тюменская область#Валентина Бурнашева#Политика
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