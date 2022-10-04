Успехи Кировской области вошли в “20 главных событий России за 20 лет” по версии ИРИ

Внимание также уделяется и развитию городской среды. В ходе реализации федеральной программы по благоустройству было проведено голосование, позволяющее местному населению выбрать приоритетные для развития и модернизации объекты. В этом году в голосовании уже приняли участие порядка сотни объектов, из которых было выбрано 47 приоритетных. В перечень проектов, которые будут благоустроены за счет федерального бюджета, войдут такие общественные пространства, как Театральная площадь, площадь Конева, Северная Набережная, Набережная Грина и другие.