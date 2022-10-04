Успехи Кировской области вошли в “20 главных событий России за 20 лет” по версии ИРИ

На ключевые вопросы социологического исследования отвечали жители каждого региона РФ от 18 до 35 лет, входящие в состав сформированных фокус-групп, пишет tagilcity.ru.
Каждый участник опроса должен был перечислить 15 значимых для страны событий, а также назвать пять важных событий регионального масштаба.
Сегодня речь пойдет о Кировской области.
Этот регион, который еще называют Вятка, можно считать одним из самых самобытных в нашей стране. За последние два десятка лет он значительно изменился в лучшую сторону, и сейчас привлекает все больше туристов со всех уголков России.
Приоритетом местного населения уже давно является здоровый образ жизни, поэтому в целях популяризации ЗОЖ здесь функционирует новейший спортивный кластер «Вересники», в котором расположены легкоатлетический манеж и бассейн, аналогов которых в РФ пока не существует.
В Кирове, Кирово-Чепецке и Омутнинске были открыты детские мобильные кванториумы, чтобы как можно больше школьников могли записаться в интересующие их кружки и секции. Примечательно, что такие учреждения доступны и молодежи отдаленных сел. За все время работы мобильного технопарка «Кванториум» его посещали около 1,4 тысячи юных кировчан. Мобильный кванториум открылся в шести агломерациях региона. В его стенах дети изучают 3D-моделирование и программирование.
В ходе реализации национального проекта «Демография» в Вятке строится множество спортивных объектов. Например, внимания достоин ледовый дворец «Дымка», где тренируются фигуристы и хоккейные команды. Спорткомплекс оборудован самой современной техникой. Тренерам и их подопечным доступны интерактивные тренажеры, специальная беговая дорожка и разнообразный арсенал профессионального оборудования для занятий.
В Кирове относительно недавно появился стратегически значимый путепровод, который соединил областной центр с новым, стремительно разрастающимся жилым районом Чистые Пруды. Путепровод является крупнейшим объектом дорожной инфраструктуры, который был построен в столице региона за минувшие 20 лет. На реализацию такого важного для Кирова проекта из федеральной казны было передано порядка трех миллиардов рублей.
За последние несколько лет в Кировской области было запущено в разработку множество проектов социальной направленности: в регионе строят дошкольные учреждения, восстанавливают изношенные дороги, формируют привлекательную для населения городскую среду.
За последнюю пятилетку в Вятке появилось 24 детсада, а за следующие два года будут построены и введены в эксплуатацию 12 школ для 11 тысяч учащихся.
Внимание также уделяется и развитию городской среды. В ходе реализации федеральной программы по благоустройству было проведено голосование, позволяющее местному населению выбрать приоритетные для развития и модернизации объекты. В этом году в голосовании уже приняли участие порядка сотни объектов, из которых было выбрано 47 приоритетных. В перечень проектов, которые будут благоустроены за счет федерального бюджета, войдут такие общественные пространства, как Театральная площадь, площадь Конева, Северная Набережная, Набережная Грина и другие.