Тюмень накрыло смогом. В регионе действует 5 лесных пожаров

Также, по сообщению департамента лесного комплекса, за минувшие сутки было зафиксировано 7 новых пожаров в лесах Тюменской области. 5 — действуют до сих пор, 2 — локализованы.
«В зависимости от изменения ветра возможно появление дыма и запаха гари на территории Тюмени», рассказали «Нашему Городу» в региональном департаменте лесного комплекса.
Сегодня, 4 октября, на территории Тюменской, Ишимской и Тобольской авиазон установлен III класс пожарной опасности — средняя пожарная опасность.
В перспективе, учитывая погодные условия 5 и 6 октября, на территориях Тюменской, Ишимской и Тобольской авиазон прогнозируется III класс пожарной опасности.
В Роспотребнадзоре по Тюменской области не смогли оперативно ответить на вопрос о состоянии воздуха на данный момент.
«Наш город» направил в ведомство официальный запрос.
По данным сервиса IQAir, превышение ПДК вредных веществ в воздухе пока не отмечается.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что в Армизонском районе продолжается борьба с торфяным пожаром. В ближайшее время в муниципалитет прибудет перекачивающая насосная станция, с помощью которой из соседнего озера воду доставят на торфяной пожар для его тушения.