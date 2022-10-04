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Тюмень накрыло смогом. В регионе действует 5 лесных пожаров

4 октября 11:27
Фото: «НашГород»
Тюменцы вновь жалуются на запах гари и дымовую завесу, опустившуюся на город. В департаменте лесного комплекса Тюменской области «Нашему городу» сообщили, что сейчас в регионе зарегистрировано 5 действующих лесных пожаров, 2 из них локализованы. В ведомстве предупреждали, что пожар может повлиять на воздух в Тюмени.
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Тюмень

Также, по сообщению департамента лесного комплекса, за минувшие сутки было зафиксировано 7 новых пожаров в лесах Тюменской области. 5 — действуют до сих пор, 2 — локализованы.

«В зависимости от изменения ветра возможно появление дыма и запаха гари на территории Тюмени», рассказали «Нашему Городу» в региональном департаменте лесного комплекса.

Сегодня, 4 октября, на территории Тюменской, Ишимской и Тобольской авиазон установлен III класс пожарной опасности — средняя пожарная опасность.

В перспективе, учитывая погодные условия 5 и 6 октября, на территориях Тюменской, Ишимской и Тобольской авиазон прогнозируется III класс пожарной опасности.

В Роспотребнадзоре по Тюменской области не смогли оперативно ответить на вопрос о состоянии воздуха на данный момент.

«Наш город» направил в ведомство официальный запрос.

По данным сервиса IQAir, превышение ПДК вредных веществ в воздухе пока не отмечается.

Ранее «Наш город» сообщал о том, что в Армизонском районе продолжается борьба с торфяным пожаром. В ближайшее время в муниципалитет прибудет перекачивающая насосная станция, с помощью которой из соседнего озера воду доставят на торфяной пожар для его тушения.

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#Новости#Пожарные#Лес#Департамент лесного комплекса#Леса#Пожары#Тюменская область#Тюмень#Смог#Алена Патрушева#Происшествия
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