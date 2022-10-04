Тюмень накрыло смогом. В регионе действует 5 лесных пожаров

Тюменцы вновь жалуются на запах гари и дымовую завесу, опустившуюся на город. В департаменте лесного комплекса Тюменской области «Нашему городу» сообщили, что сейчас в регионе зарегистрировано 5 действующих лесных пожаров, 2 из них локализованы. В ведомстве предупреждали, что пожар может повлиять на воздух в Тюмени.

Сюжет Тюмень