Теплая и малооблачная погода ожидается в Тюмень во вторник

К 14 часам столбики термометра поднимутся до + 17 градусов, вечером скорость ветра может составить 3-6 метров в секунду. Осадков не ожидается, в вечернее время будет малооблачно. Влажность не выше 65%.
Облачная погода вернётся в Тюмень 5 октября, температура воздуха составил + 15 градусов. Практически весь день будет пасмурно, скорость южного ветра снизится до 2-5 метров в секунду.
До + 14 градусов похолодает в четверг, весь день в областной столице будет пасмурно. Из-за южного ветра влажность снизится до 43%, возможны порывы до 6 метров в секунду. Атмосферное давление в пределах нормы.
На этой неделе возможны небольшие дожди, самое низкое атмосферное давление ожидается в пятницу.