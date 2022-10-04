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Теплая и малооблачная погода ожидается в Тюмень во вторник

4 октября 01:02
Фото: 1Mi
Во вторник синоптики ожидают в городе теплую погоду, сообщает Гисметео.

К 14 часам столбики термометра поднимутся до + 17 градусов, вечером скорость ветра может составить 3-6 метров в секунду. Осадков не ожидается, в вечернее время будет малооблачно. Влажность не выше 65%.

Облачная погода вернётся в Тюмень 5 октября, температура воздуха составил + 15 градусов. Практически весь день будет пасмурно, скорость южного ветра снизится до 2-5 метров в секунду.

До + 14 градусов похолодает в четверг, весь день в областной столице будет пасмурно. Из-за южного ветра влажность снизится до 43%, возможны порывы до 6 метров в секунду. Атмосферное давление в пределах нормы.

На этой неделе возможны небольшие дожди, самое низкое атмосферное давление ожидается в пятницу.

#Новости#Александр Мязин#Общество
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