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Сергей Шойгу: «мобилизованных направят в зону спецоперации»

4 октября 10:39
Фото: скриншот youtube.com
Сегодня Министр обороны Российский Федерации сообщил, что граждане, призванные в рамках частичной мобилизации, оправятся «в зону спецоперации». Также, по словам Шойгу, в вооруженные силы России, с начала частичной мобилизации, прибыли более 200 тысяч человек.

Сергей Шойгу также рассказал, что «срочники», отправившиеся на службу в этом году, после демобилизации уедут домой.

А те, кого наберут в ходе осеннего призыва — «буду служить не в зоне специальной военной операции».

Также по заявлению Министерства обороны, в рамках частичной мобилизации уже призвано более 200 тысяч человек.

Однако, на данный момент, лишь 12 субъектов Российской Федерации заявили о том, что нужное количество граждан уже набрано.

Губернатор Тюменской области Александр Моор пока не говорил, сколько человек будет призвано из Тюменской области и смогли ли в регионе сформировать все необходимые батальоны.

Ранее «Наш город» рассказывал о том, когда в Тюменской области начнется «вторая волна частичной мобилизации».

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