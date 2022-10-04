Сергей Шойгу: «мобилизованных направят в зону спецоперации»

Сегодня Министр обороны Российский Федерации сообщил, что граждане, призванные в рамках частичной мобилизации, оправятся «в зону спецоперации». Также, по словам Шойгу, в вооруженные силы России, с начала частичной мобилизации, прибыли более 200 тысяч человек.

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