Сергей Шойгу: «мобилизованных направят в зону спецоперации»

Сергей Шойгу также рассказал, что «срочники», отправившиеся на службу в этом году, после демобилизации уедут домой.
А те, кого наберут в ходе осеннего призыва — «буду служить не в зоне специальной военной операции».
Также по заявлению Министерства обороны, в рамках частичной мобилизации уже призвано более 200 тысяч человек.
Однако, на данный момент, лишь 12 субъектов Российской Федерации заявили о том, что нужное количество граждан уже набрано.
Губернатор Тюменской области Александр Моор пока не говорил, сколько человек будет призвано из Тюменской области и смогли ли в регионе сформировать все необходимые батальоны.
Ранее «Наш город» рассказывал о том, когда в Тюменской области начнется «вторая волна частичной мобилизации».