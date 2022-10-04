Россияне увеличили в разы покупки ликерных вин и пива

«Только наша компания заключила контракты с 3 новыми поставщиками и ввезет до конца года 80 000 бутылок, что в 4 раза больше, чем по итогам прошлого года. С таким объемом мы могли бы войти в топ-5 импортеров в России»отмечает источник «Новых Известий».