Россияне увеличили в разы покупки ликерных вин и пива

Более чем в 2 раза увеличились продажи ликёрных вин. Водки россияне купили на 7,1% больше, чем в 2021 году. Резко выросли продажи слабоалкогольных напитков (почти на 66%). Эксперты полагают, что это связанно со стрессом.
Специалисты АКОРТ заявляют, что в 2022 году импортного алкоголя в стране стало меньше. Поставки виски сократились на 70%, продажи коньяка из Франции упали на 60%. Поставщики рассчитывали на параллельный импорт, но на данный момент согласия насчет легализации подобной продукции нет.
«Наиболее значительное снижение импорта произошло в категориях крепкого алкоголя, которые сложно заменить отечественными продуктами - виски, коньяк, джин, текила. Оперативно наладить российское производство этих напитков в необходимых объемах сейчас невозможно из-за нехватки импортного сырья»сообщает председатель президиума АКОРТ Игорь Караваев.
У поставщиков есть сложности в поставках производственного оборудования, логистике. Пока растущий спрос удовлетворяют местные производители, но эксперты прогнозируют рост теневого импорта.
Между тем, представители финансового института при Минфине РФ замечают, что в июле 2022 года доля контрафакта на рынке алкогольной продукции увеличилась почти до 20%. Из них в категории пива – 26%, сброженных напитков – до 44%.
Джин, виски и ром в РФ поступает из Индии, Кубы, Белоруссии. В этом сегменте эксперты не отмечают перебоев или других проблем.
Некоторые российские компании сообщают о росте импорта игристых вин из РФ.
«Только наша компания заключила контракты с 3 новыми поставщиками и ввезет до конца года 80 000 бутылок, что в 4 раза больше, чем по итогам прошлого года. С таким объемом мы могли бы войти в топ-5 импортеров в России»отмечает источник «Новых Известий».
Игорь Караваев придерживается точки зрения, что без возможности легальных поставок увеличится объём совсем неконтролируемый поток «серого» импорта. А в случае легализации параллельного импорта стабильное качество продукции будут обеспечивать хотя бы крупные торговые сети, которым игры с откровенными подделками совсем не выгодны.
«Легальный импорт алкоголя осуществляется в строгом соответствие с российским законодательством. К сожалению, так называемые «серые» схемы импорта алкоголя существуют»сообщает Игорь Караваев.