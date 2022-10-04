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Россияне увеличили в разы покупки ликерных вин и пива

4 октября 14:17
Фото: 1Mi
В последнее время в РФ растёт спрос на алкогольную продукцию, сообщают «Новые Известия». Ранее наблюдался многолетний тренд на сокращение потребления. За первые 8 месяцев текущего года поставки алкоголя выросли на 8%.

Более чем в 2 раза увеличились продажи ликёрных вин. Водки россияне купили на 7,1% больше, чем в 2021 году. Резко выросли продажи слабоалкогольных напитков (почти на 66%). Эксперты полагают, что это связанно со стрессом.

Специалисты АКОРТ заявляют, что в 2022 году импортного алкоголя в стране стало меньше. Поставки виски сократились на 70%, продажи коньяка из Франции упали на 60%. Поставщики рассчитывали на параллельный импорт, но на данный момент согласия насчет легализации подобной продукции нет.

«Наиболее значительное снижение импорта произошло в категориях крепкого алкоголя, которые сложно заменить отечественными продуктами - виски, коньяк, джин, текила. Оперативно наладить российское производство этих напитков в необходимых объемах сейчас невозможно из-за нехватки импортного сырья»сообщает председатель президиума АКОРТ Игорь Караваев.

У поставщиков есть сложности в поставках производственного оборудования, логистике. Пока растущий спрос удовлетворяют местные производители, но эксперты прогнозируют рост теневого импорта.

Между тем, представители финансового института при Минфине РФ замечают, что в июле 2022 года доля контрафакта на рынке алкогольной продукции увеличилась почти до 20%. Из них в категории пива – 26%, сброженных напитков – до 44%.

Джин, виски и ром в РФ поступает из Индии, Кубы, Белоруссии. В этом сегменте эксперты не отмечают перебоев или других проблем.

Некоторые российские компании сообщают о росте импорта игристых вин из РФ.

«Только наша компания заключила контракты с 3 новыми поставщиками и ввезет до конца года 80 000 бутылок, что в 4 раза больше, чем по итогам прошлого года. С таким объемом мы могли бы войти в топ-5 импортеров в России»отмечает источник «Новых Известий».

Игорь Караваев придерживается точки зрения, что без возможности легальных поставок увеличится объём совсем неконтролируемый поток «серого» импорта. А в случае легализации параллельного импорта стабильное качество продукции будут обеспечивать хотя бы крупные торговые сети, которым игры с откровенными подделками совсем не выгодны.

«Легальный импорт алкоголя осуществляется в строгом соответствие с российским законодательством. К сожалению, так называемые «серые» схемы импорта алкоголя существуют»сообщает Игорь Караваев.

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