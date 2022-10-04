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Приехавшим в Тюменскую область соотечественникам положена единовременная выплата

4 октября 13:01
Фото: пресс-служба Департамента труда и занятости населения Тюменской области
Приехавшие в Тюменскую область соотечественники могут получить единовременную выплату. Для социальной адаптации на новом месте проживания участникам госпрограммы предусмотрена финансовая помощь в размере 15 тысяч рублей, сообщает региональный департамент труда и занятости населения.

Программа переселения соотечественников действует в Тюменской области с 2013 года. За это время в регион прибыли более трех тысяч соотечественников и членов их семей. Из всех прибывших соотечественников 40% участников программы имеют высшее образование.

«Тюменская область в лице прибывших соотечественников получила квалифицированных специалистов, преимущественно заместивших вакансии, длительное время не занятые местным населением», пояснили в профильном ведомстве.

С целью социальной адаптации на территориях вселения для участников госпрограммы предусмотрена мера поддержки — единовременная финансовая помощь в размере 15 тысяч рублей. Ее можно использовать на обустройство в период адаптации на территории вселения, а также на медицинское освидетельствование, признание ученых степеней, ученых званий, образования и (или) квалификации, полученных в иностранном государстве.

Для получения единовременной финансовой помощи необходимо предоставить в департамент труда и занятости населения Тюменской области или ГАУ ТО «МФЦ» заявление установленной формы и следующие документы:

  • документ, удостоверяющий личность;
  • свидетельство участника Государственной программы; документ с указанием реквизитов счета
  • участника Государственной программы;
  • согласие на обработку персональных данных, согласно установленной формы.

За девять месяцев 2022 года единовременную финансовую помощь получили 32 участника программы.

К слову, в прошлом году 150 жителей иностранных государств переехали в Тюменскую область в рамках реализации региональной госпрограммы «Оказание содействия добровольному переселению в Тюменскую область соотечественников, проживающих за рубежом». В сельских муниципалитетах региона они заняли 12 вакантных рабочих мест врачей и медицинских работников, 11 вакансий инженеров, 6 — педагогов, 4 — специалистов сельского хозяйства. До прибытия соотечественников из-за рубежа все эти рабочие места долгое время пустовали.

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#Новости#Ирина Швецова#Политика
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