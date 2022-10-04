Приехавшим в Тюменскую область соотечественникам положена единовременная выплата

С целью социальной адаптации на территориях вселения для участников госпрограммы предусмотрена мера поддержки — единовременная финансовая помощь в размере 15 тысяч рублей. Ее можно использовать на обустройство в период адаптации на территории вселения, а также на медицинское освидетельствование, признание ученых степеней, ученых званий, образования и (или) квалификации, полученных в иностранном государстве.