Приехавшим в Тюменскую область соотечественникам положена единовременная выплата

Программа переселения соотечественников действует в Тюменской области с 2013 года. За это время в регион прибыли более трех тысяч соотечественников и членов их семей. Из всех прибывших соотечественников 40% участников программы имеют высшее образование.
«Тюменская область в лице прибывших соотечественников получила квалифицированных специалистов, преимущественно заместивших вакансии, длительное время не занятые местным населением», пояснили в профильном ведомстве.
С целью социальной адаптации на территориях вселения для участников госпрограммы предусмотрена мера поддержки — единовременная финансовая помощь в размере 15 тысяч рублей. Ее можно использовать на обустройство в период адаптации на территории вселения, а также на медицинское освидетельствование, признание ученых степеней, ученых званий, образования и (или) квалификации, полученных в иностранном государстве.
Для получения единовременной финансовой помощи необходимо предоставить в департамент труда и занятости населения Тюменской области или ГАУ ТО «МФЦ» заявление установленной формы и следующие документы:
За девять месяцев 2022 года единовременную финансовую помощь получили 32 участника программы.
К слову, в прошлом году 150 жителей иностранных государств переехали в Тюменскую область в рамках реализации региональной госпрограммы «Оказание содействия добровольному переселению в Тюменскую область соотечественников, проживающих за рубежом». В сельских муниципалитетах региона они заняли 12 вакантных рабочих мест врачей и медицинских работников, 11 вакансий инженеров, 6 — педагогов, 4 — специалистов сельского хозяйства. До прибытия соотечественников из-за рубежа все эти рабочие места долгое время пустовали.