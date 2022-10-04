Премия InterComm выбирает лучшие проекты по формированию корпоративной культуры

Самую высокую конкуренцию фиксируют в этом году в таких номинациях, как «Медиа», «Энергия команды», «Работа мечты», «Образ жизни», «Событие» и «Точка роста». Ведущие эксперты обратили внимание на тот факт, что это четко демонстрирует не только нынешние потребности российских организаций, компаний и предприятий, но и общие тренды в их внутрикорпоративной жизни.