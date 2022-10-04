Премия InterComm выбирает лучшие проекты по формированию корпоративной культуры

Главная цель ежегодного мероприятия — выбрать лучших работодателей России по следующим критериям: выстраивание брендов, формирование корпоративной культуры, обучение персонала и его мотивация. Официальным информационным партнером премии InterComm выступает медиахолдинг 1MI, пишет newsnn.ru.
Организаторы проинформировали о том, что поступило 206 заявок. В общей сложности в InterComm определены 13 номинаций. Члены жюри уже отобрали проекты, авторам которых предстоит пройти онлайн-защиту 11–12 октября 2022 года.
Самую высокую конкуренцию фиксируют в этом году в таких номинациях, как «Медиа», «Энергия команды», «Работа мечты», «Образ жизни», «Событие» и «Точка роста». Ведущие эксперты обратили внимание на тот факт, что это четко демонстрирует не только нынешние потребности российских организаций, компаний и предприятий, но и общие тренды в их внутрикорпоративной жизни.
Авторы целого ряда проектов в 2022 году затронули такие актуальные темы, как обучение своих работников и well-being. Многие сфокусировались на предоставлении персоналу психологической помощи, отмечают организаторы.
Следует отметить, что в текущем году вдвое больше проектов, касающихся корпоративных мероприятий. Специалисты связывают это, прежде всего, с отменой антиковидных правительственных мероприятий. Сектор демонстрирует развитие также на фоне активного распространения онлайн-форматов.
В шорт-лист InterComm вошли представители коммуникационных групп, промышленных предприятий, ретейл- и логистических компаний, медиа- и фармацевтических структур, а также финтеха и компаний из IT-отрасли. Полный шорт-лист премии InterComm — на ее официальном сайте.
Авторов лучших кейсов пригласят на Конференцию InterComm, получившую название «Маршрут перестроен. Ищем новую систему координат». Мероприятие состоится 27 октября 2022 года в столице РФ. Церемонию награждения победителей проведут в тот же день.