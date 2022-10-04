Не только вклады: какие еще банковские продукты предпочитают уральские пенсионеры

«Интерес к банковским услугам у людей в возрасте 60+ всегда был высоким. Поэтому Сбербанк разработал для таких клиентов специальную линейку сберегательных продуктов — это и накопительные счета, и вклады. Также в Сбере пенсионерам доступны различные виды кредитования: потребительские займы, кредитные карты и ипотека. И мы видим, что клиенты из этой категории, как правило, являются ответственными и дисциплинированными заемщиками», говорит Дмитрий Суховерхов, председатель Уральского банка Сбербанка.