На реконструкцию трассы Тюмень — Ханты-Мансийск потратят более 11,5 миллиардов рублей

Согласно опубликованным документам, реконструкция коснется участка автодороги с 226 по 238 километр. Общая протяженность участка составит 12 километров. Подрядной организации предстоит расширить участок трассы до четырех полос, возвести две разноуровневые транспортные развязки, провести реконструкцию моста через реки Иртыш и Ивановская. Все работы должны быть выполнены до 31 декабря 2027 года.