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На реконструкцию трассы Тюмень — Ханты-Мансийск потратят более 11,5 миллиардов рублей

4 октября 04:00
Фото: 1Mi
Более одиннадцати в половиной миллиардов рублей потратят из федерального бюджета на расширение трассы Тюмень — Тобольск — Ханты-Мансийск. Соответствующую закупку разместило управление автомобильных дорог «Урал» Федерального дорожного агентства на сайте Госзакупки.

Согласно опубликованным документам, реконструкция коснется участка автодороги с 226 по 238 километр. Общая протяженность участка составит 12 километров. Подрядной организации предстоит расширить участок трассы до четырех полос, возвести две разноуровневые транспортные развязки, провести реконструкцию моста через реки Иртыш и Ивановская. Все работы должны быть выполнены до 31 декабря 2027 года.

Прием заявок продлится до 18 октября. Подведение итогов закупки запланировано на 21 октября.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени потратят восемь миллиардов рублей на реконструкцию аэропорта «Рощино». На данный момент идет поиск подрядной организации.

#Новости#Экономика#Строительство#Реконструкция#Строительство дорог#Дорожное строительство#Тюменская область#Госзакупки#Валентина Бурнашева
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