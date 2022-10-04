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Какую погоду стоит ждать тюменцам в октябре 2022 года?

4 октября 01:56
Фото: 1Mi
Бабье лето продолжается? По всей видимости — да. «Наш город» собрал для вас актуальную информацию о погоде на октябрь, а также выяснил, насколько она соответствует народным приметам, появившимся еще в старину.
Сюжет
Тюмень

Что говорят метеорологические сайты о погоде в Тюмени?

По данным метеорологического сайта Gismeteo, ближайшую октябрьскую неделю тюменцев ожидает комфортная, приятная погода. За исключением пятницы и субботы будет солнечно. Кроме того, сохраняется плюсовая погода: понедельник — +14 градусов, вторник — +17 градусов, среда — +15 градусов, четверг — +14 градусов, пятница — +14 градусов. В выходные ожидается +8…+13 градусов.

Самый теплый и солнечный день — вторник, 4 октября.

На следующей неделе будет не так тепло, но погода пока радует. На улице ожидается от +8… до +13 градусов.

Что касается двух последних недель октября, то они будут дождливыми. 20, 29, 30 и 31 октября ожидается снег. 19 дней из месяца синоптики обещают осадки.

Для точности мы решили сравнить прогноз с другим погодным сайтом — сервисом «Яндекс.Погода». В целом, данные совпадают. Кроме того, на сайте указано, что в октябре 2022 года ожидаются 7 дней с длительными осадками, а 23 дня — с переменной облачностью. Влажность воздуха — 86%.

Мнение тюменцев о погоде в октябре

Мы поспрашивали у тюменцев, довольны ли предварительным прогнозом погоды на этот месяц.

«Радует, что можно еще как минимум две недели спокойно гулять и наслаждаться последними теплыми деньками. В ноябре такого счастья уже точно не ждем», высказался Данила Мельников.

«Хорошо, что ожидается рост температуры до +15 градусов. Хорошая погода для прогулок. Даже не жалею, что не уехали с семьей в Сочи, сейчас там дожди, хоть и тепло», поделилась мнением Татьяна У.

«Если прогноз правдивый — здорово», считает Людмила Ф.

Фото: 1Mi

Что говорят о погоде в октябре народные приметы?

По доброй традиции для того, чтобы узнать, насколько погода соответствует народным приметам, обратимся к народному календарю.

В календаре сказано, что погода, которая будет 4 октября продержится без изменений 4 недели. Судя по прогнозам синоптиков, две недели точно будет тепло. Насчет остальных двух — пока под сомнением.

«Если в этот день ясно при резком северо-восточном ветре, то быть холодной зиме», гласит народный календарь.

Сегодня западный ветер, так что, быть может, зима будет не такой холодной.

«Если с березы лист не опал до 5 октября, в день Фоки Ветроградаря, снег ляжет поздно. А если все же в свое время ляжет снег, то в конце января — начале февраля будет продолжительная оттепель», считали на Руси.

6 октября, на Ираидин день крестьяне пекли наливушки: картофель толкли, сдабривали яйцом и молоком, наливали на ржаную лепешку, а по краям лепешку чуть заворачивали. Что ж, тюменцы-дачники не отстают от предков — тоже занимаются последними заготовками.

«Если 7 октября первый снег упал на мокрую землю — останется, на сухую — скоро сойдет. От первого снега до санного пути — шесть недель».

Как мы помним, у нас в городе первый снег выпал еще в конце сентября.

В народном календаре сказано, что если 9 октября пойдет дождь, то погода будет дождливой еще три недели. В этот день в Тюмени метеорологи дождь не обещали. Будет солнечный день, а температура — +9 градусов.

12 октября на Сибирь обычно спускался туман.

«Очень часто за окном можно увидеть сырые туманы, о чем крестьяне говаривали: «Печальница Маремьяна выткана из тумана», «Сырые туманы-мороки висят».

У нас в этот день ожидается небольшой дождь, но тумана не предвидится.

Фото: 1Mi

«Отлетающие в этот день журавли предвещают раннюю и холодную зиму», написано в календаре о 13 октября.

С 17 октября устанавливаются холода.

«Как ни ярись, мужик, а на Ерофея и зима шубу надевает».

Считалось, что чем раньше выпадет первый снег, тем позже утвердится в своих правах зима, а ранняя зима чаще всего наступает, если долго не было первого снега.

Напомним, тюменские синоптики пообещали, что у нас снег выпадет 20 октября.

Считается, что 19 октября можно наблюдать последние кучевые облака на небе. У нас в этот день также ожидается облачность, но без осадков.

«Если на Сергия, 20 октября, земля снегом покроется, то с ноябрьской Матрены, 22 ноября, зима станет на ноги. «Сергий зиму зачинает, инеем травы бьёт, а Матрёна зиме вспять повернуть не даёт», говорили крестьяне.

У нас 20 октября, по мнению синоптиков, как раз выпадет снег. Обращаем свое внимание и утепляемся.

На следующий день крестьяне готовились к наступлению холодов, искали и осматривали теплую одежду. Мы все-таки надеемся, что тюменцы уже приобрели все необходимые вещи к зиме.

Фото: 1Mi

23 октября люди наблюдают положения Луны на небе: если рога повернуты на север, зима будет скорой, дружной и снег ляжет на сухую землю, а если на юг — на дорогах будет распутница, и зима долго не станет.

«На Амвросия месяца кажут на ту сторону, откуда быть ветрам».

Если будет возможность, обязательно гляньте на Луну в этот день.

24 октября все больше признаков «настоящей зимы» проявляется в природе. Все их подмечают и трактуют, прогнозируя будущую зиму.

26 октября в народной метеорологии занимает значительное место.

«Около этого дня должны быть и дожди, чтобы сделать Прасковью грязнихой, и должен порошить снежок, чтобы сделать ее порошихой. Если в этот день будет полная, настоящая грязь, то через 4 недели должна зима установиться. Это определяющий день для характеристики целого месяца», указано в народном календаре.

У нас в этот день дождь будет, так что и грязи не избежать.

30 октября крестьяне убирались последний раз до весны.

«На Осия колесо с осью до самой весны расстаются».

Вы можете ознакомиться с народными приметами и понаблюдать — действительно ли наши предки могли предсказывать погоду, составляя и пополняя списки примет?

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