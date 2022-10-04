Какую погоду стоит ждать тюменцам в октябре 2022 года?

По данным метеорологического сайта Gismeteo, ближайшую октябрьскую неделю тюменцев ожидает комфортная, приятная погода. За исключением пятницы и субботы будет солнечно. Кроме того, сохраняется плюсовая погода: понедельник — +14 градусов, вторник — +17 градусов, среда — +15 градусов, четверг — +14 градусов, пятница — +14 градусов. В выходные ожидается +8…+13 градусов.
Самый теплый и солнечный день — вторник, 4 октября.
На следующей неделе будет не так тепло, но погода пока радует. На улице ожидается от +8… до +13 градусов.
Что касается двух последних недель октября, то они будут дождливыми. 20, 29, 30 и 31 октября ожидается снег. 19 дней из месяца синоптики обещают осадки.
Для точности мы решили сравнить прогноз с другим погодным сайтом — сервисом «Яндекс.Погода». В целом, данные совпадают. Кроме того, на сайте указано, что в октябре 2022 года ожидаются 7 дней с длительными осадками, а 23 дня — с переменной облачностью. Влажность воздуха — 86%.
Мы поспрашивали у тюменцев, довольны ли предварительным прогнозом погоды на этот месяц.
«Радует, что можно еще как минимум две недели спокойно гулять и наслаждаться последними теплыми деньками. В ноябре такого счастья уже точно не ждем», высказался Данила Мельников.
«Хорошо, что ожидается рост температуры до +15 градусов. Хорошая погода для прогулок. Даже не жалею, что не уехали с семьей в Сочи, сейчас там дожди, хоть и тепло», поделилась мнением Татьяна У.
«Если прогноз правдивый — здорово», считает Людмила Ф.
По доброй традиции для того, чтобы узнать, насколько погода соответствует народным приметам, обратимся к народному календарю.
В календаре сказано, что погода, которая будет 4 октября продержится без изменений 4 недели. Судя по прогнозам синоптиков, две недели точно будет тепло. Насчет остальных двух — пока под сомнением.
«Если в этот день ясно при резком северо-восточном ветре, то быть холодной зиме», гласит народный календарь.
Сегодня западный ветер, так что, быть может, зима будет не такой холодной.
«Если с березы лист не опал до 5 октября, в день Фоки Ветроградаря, снег ляжет поздно. А если все же в свое время ляжет снег, то в конце января — начале февраля будет продолжительная оттепель», считали на Руси.
6 октября, на Ираидин день крестьяне пекли наливушки: картофель толкли, сдабривали яйцом и молоком, наливали на ржаную лепешку, а по краям лепешку чуть заворачивали. Что ж, тюменцы-дачники не отстают от предков — тоже занимаются последними заготовками.
«Если 7 октября первый снег упал на мокрую землю — останется, на сухую — скоро сойдет. От первого снега до санного пути — шесть недель».
Как мы помним, у нас в городе первый снег выпал еще в конце сентября.
В народном календаре сказано, что если 9 октября пойдет дождь, то погода будет дождливой еще три недели. В этот день в Тюмени метеорологи дождь не обещали. Будет солнечный день, а температура — +9 градусов.
12 октября на Сибирь обычно спускался туман.
«Очень часто за окном можно увидеть сырые туманы, о чем крестьяне говаривали: «Печальница Маремьяна выткана из тумана», «Сырые туманы-мороки висят».
У нас в этот день ожидается небольшой дождь, но тумана не предвидится.
«Отлетающие в этот день журавли предвещают раннюю и холодную зиму», написано в календаре о 13 октября.
С 17 октября устанавливаются холода.
«Как ни ярись, мужик, а на Ерофея и зима шубу надевает».
Считалось, что чем раньше выпадет первый снег, тем позже утвердится в своих правах зима, а ранняя зима чаще всего наступает, если долго не было первого снега.
Напомним, тюменские синоптики пообещали, что у нас снег выпадет 20 октября.
Считается, что 19 октября можно наблюдать последние кучевые облака на небе. У нас в этот день также ожидается облачность, но без осадков.
«Если на Сергия, 20 октября, земля снегом покроется, то с ноябрьской Матрены, 22 ноября, зима станет на ноги. «Сергий зиму зачинает, инеем травы бьёт, а Матрёна зиме вспять повернуть не даёт», говорили крестьяне.
У нас 20 октября, по мнению синоптиков, как раз выпадет снег. Обращаем свое внимание и утепляемся.
На следующий день крестьяне готовились к наступлению холодов, искали и осматривали теплую одежду. Мы все-таки надеемся, что тюменцы уже приобрели все необходимые вещи к зиме.
23 октября люди наблюдают положения Луны на небе: если рога повернуты на север, зима будет скорой, дружной и снег ляжет на сухую землю, а если на юг — на дорогах будет распутница, и зима долго не станет.
«На Амвросия месяца кажут на ту сторону, откуда быть ветрам».
Если будет возможность, обязательно гляньте на Луну в этот день.
24 октября все больше признаков «настоящей зимы» проявляется в природе. Все их подмечают и трактуют, прогнозируя будущую зиму.
26 октября в народной метеорологии занимает значительное место.
«Около этого дня должны быть и дожди, чтобы сделать Прасковью грязнихой, и должен порошить снежок, чтобы сделать ее порошихой. Если в этот день будет полная, настоящая грязь, то через 4 недели должна зима установиться. Это определяющий день для характеристики целого месяца», указано в народном календаре.
У нас в этот день дождь будет, так что и грязи не избежать.
30 октября крестьяне убирались последний раз до весны.
«На Осия колесо с осью до самой весны расстаются».
Вы можете ознакомиться с народными приметами и понаблюдать — действительно ли наши предки могли предсказывать погоду, составляя и пополняя списки примет?