ИРИ: В нацпроект «20 главных событий России за 20 лет» вошла Курганская область

Данный проект является фиксацией в информационном пространстве того, чем живет Россия последние 20 лет.
Эксперты вместе с социологами и журналистами проводят опрос, чтобы выяснить, какие эпизоды современной истории повлияли на жизнь молодого поколения. На вопросы отвечают участники исследования в возрасте от 18 до 35 лет по всей России. Они должны были назвать 15 событий, оказавших влияние на всю Россию, и пять событий, значимых для региона, сообщает vostokmedia.com.
Курганская область оказалась сегодня в центре внимания.
Регион находится на стыке Урала и Сибири. Здесь располагаются целебные источники, много исторических и культурных памятников. За последние два десятка лет многое в Курганской области изменилось к лучшему.
В Кургане на протяжении пяти лет реализуется программа по благоустройству дворов. За это время преобразились 150 дворов и свыше 40 общественных территорий. Также благоустроена набережная вдоль реки Тобол. Это место предпочитают местные жители для совершения прогулок.
Кроме того, был возведен перинатальный центр. Он является одним из 17 подобных по всей стране, созданных по программе масштабного реформирования системы здравоохранения и обеспечения доступной и качественной медпомощи.
Площадь центра достигает 28 тысяч квадратных метров. Здесь расположены поликлиника, отделения патологии, гинекологии и реанимации, а также действует центр кризисной беременности.
В Кургане завершен ремонт трех зданий детских поликлиник.
В этом году будет отремонтировано и построено еще 60 медицинских учреждений.
В 2015 году были выполнены работы по уничтожению химоружия в Щучьем, после чего был закрыт созданный для этих целей завод с дальнейшим перепрофилированием.
Создаваемый в рамках нацпроекта «Экология» новый экотехнопарк является частью системы по обращению с ТКО первого и второго классов. Благодаря новому заводу появятся новые рабочие места, а населенный пункт получит стимул к дальнейшему развитию.