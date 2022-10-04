ИРИ: В нацпроект «20 главных событий России за 20 лет» вошла Курганская область

Эксперты вместе с социологами и журналистами проводят опрос, чтобы выяснить, какие эпизоды современной истории повлияли на жизнь молодого поколения. На вопросы отвечают участники исследования в возрасте от 18 до 35 лет по всей России. Они должны были назвать 15 событий, оказавших влияние на всю Россию, и пять событий, значимых для региона, сообщает vostokmedia.com.