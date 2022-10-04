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Еще 10 компаний пополнили тюменский Нефтегазовый кластер

4 октября 12:36
Фото: телеграм Андрея Пантелеева
В Нефтегазовый кластер, основанный в Тюменской области, вступили еще десять компаний. Об этом сообщил заместитель губернатора региона Андрей Пантелеев.

«Сегодня наша структура объединяет уже 101 участника из 15 регионов России. Это добывающие и нефтесервисные предприятия, представители науки, приборостроения, оборонного комплекса», — отметил замгубернатора.

Также он отметил, что такой рост показывает эффективность совместной работы и тюменского опыта по выстраиванию прямого диалога между заказчиками и поставщиками.

Напомним, создание Тюменского нефтегазового кластера сыграло большое значение для экономики области и страны в целом стало. Цель проекта — снизить к 2024 году доли импортного оборудования и услуг в нефтегазовой отрасли до 40%. В ассоциацию вступили уже около 70 крупнейших российских компаний.

Также напомним, накануне в индустриальном парке «Богандинский» — еще один проект правительства Тюменской области — строители приступили к отсыпке площадки для будущих резидентов. Объем инвестиций, направляемых на реализацию инвестиционного проекта, составляет от 30 миллионов рублей.

 

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