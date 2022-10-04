Еще 10 компаний пополнили тюменский Нефтегазовый кластер

Напомним, создание Тюменского нефтегазового кластера сыграло большое значение для экономики области и страны в целом стало. Цель проекта — снизить к 2024 году доли импортного оборудования и услуг в нефтегазовой отрасли до 40%. В ассоциацию вступили уже около 70 крупнейших российских компаний.