Еще 10 компаний пополнили тюменский Нефтегазовый кластер

«Сегодня наша структура объединяет уже 101 участника из 15 регионов России. Это добывающие и нефтесервисные предприятия, представители науки, приборостроения, оборонного комплекса», — отметил замгубернатора.
Также он отметил, что такой рост показывает эффективность совместной работы и тюменского опыта по выстраиванию прямого диалога между заказчиками и поставщиками.
Напомним, создание Тюменского нефтегазового кластера сыграло большое значение для экономики области и страны в целом стало. Цель проекта — снизить к 2024 году доли импортного оборудования и услуг в нефтегазовой отрасли до 40%. В ассоциацию вступили уже около 70 крупнейших российских компаний.
Также напомним, накануне в индустриальном парке «Богандинский» — еще один проект правительства Тюменской области — строители приступили к отсыпке площадки для будущих резидентов. Объем инвестиций, направляемых на реализацию инвестиционного проекта, составляет от 30 миллионов рублей.