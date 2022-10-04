Эксперты ИРИ: В Краснодарском крае за 20 лет произошли важные изменения

Основные вопросы исследования задают респондентам в возрасте от 18 до 35 лет по всей России. Они должны назвать 15 событий, которые, по их мнению, заметно повлияли на жизнь страны, и пять отразившихся на жизни региона. Об этом пишет newstracker.ru.
В этот раз в фокусе внимания оказался Краснодарский край. Он является главным курортным регионом России и привлекает туристов со всей страны.
Следует отметить, что этот южный регион лидирует в РФ по производству пшеницы, кукурузы, риса, подсолнечника, фасоли и сахарной свеклы. За последние пять лет объем сельхозпроизводства здесь увеличился на 25% и в обороте составил 427 миллиардов рублей. В прошлом году в регионе было собрано свыше 15,5 миллиона тонн зерна, что является рекордным показателем.
В 2014 году прошла Олимпиада в Сочи, которая стала мощным драйвером развития туризма в Краснодарском крае. На всей курортной полосе от Сочи до Анапы построены инфраструктурные объекты, которые превосходят по качеству иностранные. В рамках нацпроекта в скором времени будет открыто еще 14 гостиниц на 1,3 тысячи мест.
Для России эта Олимпиада стала грандиозным спортивным событием. В эстафете олимпийского огня участвовали 14 тысяч факелоносцев. Сам огонь побывал на Байкале, Эльбрусе, на Северном полюсе и в космосе. Торжественную церемонию открытия увидели около трех миллиардов человек. Для проведения соревнований создали два спортивных кластера - Олимпийский парк и Красную Поляну. Были возведены 380 новых объектов. Благодаря этому Сочи стал полноценным круглогодичным курортом мирового класса.
Также был построен парк «Краснодар». Сюда приходят отдохнуть местные жители. На его строительство было затрачено четыре миллиарда рублей частных инвестиций. На площади свыше 22 гектаров разместились лесополоса из более чем 2,5 тысячи деревьев, скейт-парк, музыкальный и водный лабиринты, скалодром и многое другое.
В Сочи возвели образовательный центр «Сириус». Здесь обучаются 1500 одаренных детей со всей России. Каждый месяц центр принимает 800 ребят от 10 до 17 лет. На протяжении всей смены, которая длится 24 дня, с ними работают ведущие педагоги и деятели искусств РФ.