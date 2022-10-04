Эксперты ИРИ: В Краснодарском крае за 20 лет произошли важные изменения

Следует отметить, что этот южный регион лидирует в РФ по производству пшеницы, кукурузы, риса, подсолнечника, фасоли и сахарной свеклы. За последние пять лет объем сельхозпроизводства здесь увеличился на 25% и в обороте составил 427 миллиардов рублей. В прошлом году в регионе было собрано свыше 15,5 миллиона тонн зерна, что является рекордным показателем.