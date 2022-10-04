Эксперты ИРИ перечислили важнейшие достижения Костромской области за последние 20 лет

В фокусе внимания авторов проекта сегодня — самобытный субъект РФ, у которого очень богатая история. Речь пойдет о Костромской области, пишет tagilcity.ru.
Власть уделяет огромное внимание оперативному решению вопросов, связанных со строительством и благоустройством региональных автомобильных дорог. Ожидается, что до конца текущего года в Костромской области отремонтируют свыше 300 километров трасс. Местный бюджет направил на реализацию этого проекта 8,6 миллиарда рублей. Национальная программа предусматривает при этом ремонт и строительство мостов.
Летом 2020 года из Костромы в Москву отправились первые комфортабельные скоростные поезда. Чуть более чем за два года эти составы перевезли уже более 300 тысяч пассажиров. Время в пути до столицы в удобных вагонах «Ласточки» составляет всего четыре часа. С целью повышения пассажиропотока «Ласточку», следующую из Костромы в Москву, в апреле текущего года удлинили на 10 вагонов.
Парки и скверы являются любимыми местами отдыха жителей Костромы. За последние годы в регионе обновили не менее 650 общественных зон. До конца этого года власти Костромской области благоустроят территории возле цирка, площадь Мира, а также набережную реки Волги рядом с Московской заставой. Следует отметить, что разработку концепций обновления и благоустройства всех общественных пространств вели на основании мнений, которыми поделились ранее жители Костромы.
Особое внимание власти региона уделяют спортивному воспитанию подрастающего поколения. В Нерехте открыли современный физкультурно-оздоровительный комплекс «Победа», в котором работает бассейн. ФОК с бассейном строят в настоящее время в Костроме. Общая стоимость федерального проекта составила 200 миллионов рублей.
В Шарье появится в обозримой перспективе ледовая арена. Из госбюджета на эту цель выделили свыше 270 миллионов рублей. На побережье Волги сейчас активно идет восстановление храмового комплекса Костромского кремля, который был разрушен еще в советский период. В исторический памятник церковного зодчества XVIII–XIX вв. входят: ограда из камня с воротами, два здания Соборного причта, Богоявленский и Успенский соборы и другие строения.