Эксперты ИРИ перечислили важнейшие достижения Костромской области за последние 20 лет

Летом 2020 года из Костромы в Москву отправились первые комфортабельные скоростные поезда. Чуть более чем за два года эти составы перевезли уже более 300 тысяч пассажиров. Время в пути до столицы в удобных вагонах «Ласточки» составляет всего четыре часа. С целью повышения пассажиропотока «Ласточку», следующую из Костромы в Москву, в апреле текущего года удлинили на 10 вагонов.