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Для Тюменской области купят четыре вездехода за 31 млн рублей

4 октября 15:08
Фото: 1Mi
Для нужд организаций Тюменской области закупают «снегоболотоход на шинах сверхнизкого давления», сообщается на сайте Госзакупки. По данным лота № 0167200003422006278, планируется купить 4 машины за 31 млн рублей.

Заявки от поставщиков принимаются до пятницы.

В приложении №1 к закупке указано, что высота машин должна быть около 2,8 метров, ширина 2,5 метра. Мощность двигатели должна быть не менее 100 л.с., снегоболотоходы должны преодолевать водные преграды (тип средства - амфибия).

Точный производитель техники в документации не указан. Каждый снегоболотоход стоит почти 8 млн рублей.

В конце сентября «Наш город» сообщал, что на форуме TNF 2022 представили новейшее шасси экскаватора-амфибии ШЭА. Новые технологии позволят крупной технике держаться на плаву в условиях болот.

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#Новости#Александр Мязин#Общество
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