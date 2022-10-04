Для Тюменской области купят четыре вездехода за 31 млн рублей

Заявки от поставщиков принимаются до пятницы.
В приложении №1 к закупке указано, что высота машин должна быть около 2,8 метров, ширина 2,5 метра. Мощность двигатели должна быть не менее 100 л.с., снегоболотоходы должны преодолевать водные преграды (тип средства - амфибия).
Точный производитель техники в документации не указан. Каждый снегоболотоход стоит почти 8 млн рублей.
В конце сентября «Наш город» сообщал, что на форуме TNF 2022 представили новейшее шасси экскаватора-амфибии ШЭА. Новые технологии позволят крупной технике держаться на плаву в условиях болот.