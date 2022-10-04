Что купить в военторге в Тюмени

На сайте объясняем.рф есть официальный список вещей, которые рекомендуется взять с собой при мобилизации. В него входят как вещи, продающиеся в простых магазинах, так и те, которые можно купить в военторгах. Например, тактические перчатки не найдешь в масс-маркете — за ними придется ехать в точки военной торговли.