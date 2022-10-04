Что купить в военторге в Тюмени

На сайте объясняем.рф есть официальный список вещей, которые рекомендуется взять с собой при мобилизации. В него входят как вещи, продающиеся в простых магазинах, так и те, которые можно купить в военторгах. Например, тактические перчатки не найдешь в масс-маркете — за ними придется ехать в точки военной торговли.
По информации с сайта объясняем.рф, мобилизованных обеспечат всем, что пригодится для несения службы. Но при желании можно взять с собой следующие вещи:
По рекомендациям Минобороны, лучше брать только необходимые вещи. Но если есть возможность и желание, не лишними будут элементы экипировки.
Глава Заводоуковского округа Светлана Касенова в своем телеграм-канале также писала о сборе вещей для мобилизованных. Среди необходимого она указала одежду и обувь — термобелье, теплые носки, футболки, флисовые шапки и балаклавы, берцы, демисезонную и зимнюю форму.
Нужны и аптечки первой помощи с таблетками от давления и боли в желудке, антисептическими препаратами, бинтами и жгутами, гемостатическими губками. Понадобятся и термоодеяла.
«Некоторые приехали с сел, деревень. У них не было ни носков, ни трусов. Рассылали по группам просьбы привезти мыльно-рыльное, полотенца, трусы, носки обычные и теплые, майки — базовые вещи»,рассказала «Нашему Городу» родственница одного из мобилизованных.
В Тюмени работают более десяти военторгов, цены в них немного различаются. Рассмотрим цены на определенные товары.
«Центр экипировки» — мужские костюмы от 790 до 3 500 рублей.
«Легионер» — от 1 200 до 3 300 рублей.
«Униформснаб» — от 650 до 1 500 рублей.
«Воин» — термобелье не продается.
«Центр экипировки» — от 3 200 до 8 050 рублей.
«Легионер» — от 4 500 до 6 000 рублей.
«Униформснаб» — от 3 500 до 5 600 рублей.
«Воин» — от 2 500 до 3 900 рублей.
«Центр экипировки» — большой рюкзак на 80 литров — от 4 300 рублей, на 30 литров — от 2 500 рублей.
«Легионер» — рюкзаков на 80 литров нет, на 30 литров — 3 тысячи рублей.
«Униформснаб» — рюкзаков в продаже нет.
«Воин» — подходящих рюкзаков нет.
Хоть бронежилетов и нет в списках того, что нужно брать с собой мобилизованным, многие интересуются этой позицией. В военторгах Тюмени можно приобрести это снаряжение, но цены «кусаются».
Например, в магазине «Центр экипировки» под заказ продаются бронежилеты за 20-25 тысяч рублей. На сайтах других военторгов бронежилеты не представлены. Зато есть шлемы. В «Центре экипировки» они стоят 7 800 рублей, а в «Легионере» — 4 тысячи рублей.
Также бронежилеты продают на Авито. В одном из объявлений указано, что бронежилет 5 класса защиты продают почти за 25 тысяч рублей. Есть также варианты за 22, 15 и 9 тысяч рублей.