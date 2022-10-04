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Что купить в военторге в Тюмени

4 октября 11:24
Фото: «Наш Город»
Цены в военторгах Тюмени "кусаются".
С началом частичной мобилизации полки тюменских военторгов пустеют, а цифры на ценниках увеличиваются. Например, зимние берцы стоят до 8 тысяч рублей, а термобелье можно купить за 3,5 тысячи рублей. Бронежилетов и касок во многих военторгах нет.
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Тюмень

На сайте объясняем.рф есть официальный список вещей, которые рекомендуется взять с собой при мобилизации. В него входят как вещи, продающиеся в простых магазинах, так и те, которые можно купить в военторгах. Например, тактические перчатки не найдешь в масс-маркете — за ними придется ехать в точки военной торговли.

Список вещей для мобилизованных

По информации с сайта объясняем.рф, мобилизованных обеспечат всем, что пригодится для несения службы. Но при желании можно взять с собой следующие вещи:

  • предметы личной гигиены (зубная щетка, мыло и т.д)
  • фонарик
  • батарейки разных видов
  • термобелье
  • походная сидушка
  • мультитул (многофункциональный инструмент, где есть нож, штопор, вилка/ложка, открывашка и др)
  • подшлемник (спортивная шапка)
  • тактические перчатки
  • теплоиды (химическая грелка)

По рекомендациям Минобороны, лучше брать только необходимые вещи. Но если есть возможность и желание, не лишними будут элементы экипировки.

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Глава Заводоуковского округа Светлана Касенова в своем телеграм-канале также писала о сборе вещей для мобилизованных. Среди необходимого она указала одежду и обувь — термобелье, теплые носки, футболки, флисовые шапки и балаклавы, берцы, демисезонную и зимнюю форму.

Нужны и аптечки первой помощи с таблетками от давления и боли в желудке, антисептическими препаратами, бинтами и жгутами, гемостатическими губками. Понадобятся и термоодеяла.

«Некоторые приехали с сел, деревень. У них не было ни носков, ни трусов. Рассылали по группам просьбы привезти мыльно-рыльное, полотенца, трусы, носки обычные и теплые, майки — базовые вещи»,рассказала «Нашему Городу» родственница одного из мобилизованных.

Цены в военторгах Тюмени

В Тюмени работают более десяти военторгов, цены в них немного различаются. Рассмотрим цены на определенные товары.

Товары в тюменских военторгах быстро раскупают.
Фото: «Наш Город»

Купить термобелье в Тюмени

«Центр экипировки» — мужские костюмы от 790 до 3 500 рублей.

«Легионер» — от 1 200 до 3 300 рублей.

«Униформснаб» — от 650 до 1 500 рублей.

«Воин» — термобелье не продается.

Купить берцы в Тюмени

«Центр экипировки» — от 3 200 до 8 050 рублей.

«Легионер» — от 4 500 до 6 000 рублей.

Зимние берцы пригодятся мобилизованным.
Фото: «Наш Город»

«Униформснаб» — от 3 500 до 5 600 рублей.

«Воин» — от 2 500 до 3 900 рублей.

Купить рюкзак в Тюмени

«Центр экипировки» — большой рюкзак на 80 литров — от 4 300 рублей, на 30 литров — от 2 500 рублей.

«Легионер» — рюкзаков на 80 литров нет, на 30 литров — 3 тысячи рублей.

«Униформснаб» — рюкзаков в продаже нет.

«Воин» — подходящих рюкзаков нет.

Где купить бронежилет в Тюмени

Хоть бронежилетов и нет в списках того, что нужно брать с собой мобилизованным, многие интересуются этой позицией. В военторгах Тюмени можно приобрести это снаряжение, но цены «кусаются».

Например, в магазине «Центр экипировки» под заказ продаются бронежилеты за 20-25 тысяч рублей. На сайтах других военторгов бронежилеты не представлены. Зато есть шлемы. В «Центре экипировки» они стоят 7 800 рублей, а в «Легионере» — 4 тысячи рублей.

Как заявляет продавец, это бронежилет 5 класса защиты.
Фото: Авито

Также бронежилеты продают на Авито. В одном из объявлений указано, что бронежилет 5 класса защиты продают почти за 25 тысяч рублей. Есть также варианты за 22, 15 и 9 тысяч рублей.

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#Аналитика#Военнослужащие#Военные#Магазины#Армия#Военная служба#Военкомат#Тюмень#Анна Доронина
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