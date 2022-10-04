Арбитражи сентября: «многоходовка» Водоканала, поставки бетона, суд с «Тюменским РМЗ»

Ответчик оплатил лишь часть работ, и задолженность составляла более 4,5 млн рублей. Проводились экспертизы, чтобы определить стоимость услуг, предоставленных ООО «СтройКомплекс». Эксперты посчитали, что работы были выполнены на сумму 945 тысяч рублей. В связи с этим суд удовлетворил лишь эту часть иска, а также проценты 72,5 тысячи рублей, расходы на судебную экспертизу и госпошлину.