Арбитражи сентября: «многоходовка» Водоканала, поставки бетона, суд с «Тюменским РМЗ»

В Арбитражный суд Тюменской области с иском к местному водоканалу обратилась компания «СтройКомплекс». Истец требовал взыскать с ответчика задолженность и проценты за пользование чужими деньгами в размере чуть менее 5 млн рублей.
По материалам дела, между сторонами еще в 2019 году был заключен договор на выполнение строительно-монтажных работ стоимостью более 12 млн рублей. Заказчик («Тюмень Водоканал») регулярно принимал выполненные работы, но в августе 2020 года в одностороннем порядке отказался от исполнения договора, так как истец не закончил работы своевременно.
Ответчик оплатил лишь часть работ, и задолженность составляла более 4,5 млн рублей. Проводились экспертизы, чтобы определить стоимость услуг, предоставленных ООО «СтройКомплекс». Эксперты посчитали, что работы были выполнены на сумму 945 тысяч рублей. В связи с этим суд удовлетворил лишь эту часть иска, а также проценты 72,5 тысячи рублей, расходы на судебную экспертизу и госпошлину.
В этом деле истцом выступает ООО «СМУ-15», а ответчиком — ООО «Сибирская строительная компания» (она же ООО «ССК»). Заявитель просит взыскать с фирмы-ответчика задолженность в размере 34,4 млн рублей, а также проценты за пользование чужими деньгами в сумме 7,8 млн рублей.
Истец и ответчик заключили договор генерального подряда на строительство жилых домов в Тюмени. ООО «ССК» в ходе разбирательства возражал, пояснял, что полностью рассчитался с истцом с помощью векселей. Но передача векселей должна была быть отражена в бухгалтерской отчетности, а также доказательство получения. Но эти доказательства суду предоставлены не были.
Изучив материалы дела, суд решил взыскать с ответчика в пользу «СМУ-15» долг в размере 34,4 млн рублей, пени — 3,2 млн рублей, расходы на оплату госпошлину 178 тысяч рублей.
В Арбитражный суд Тюменской области рассмотрели дело по иску ООО «Строй Капитал» к ООО «Элитстрой». Истец требовал взыскать задолженность в размере более 1,7 млн рублей.
Год назад компании заключили договор на поставку товарного бетона и раствора. Ответчик должен был заплатить за поставленный товар 1 млн 847 тысяч рублей, но оплатил лишь часть. Остался долг в размере почти 1,5 млн рублей.
Претензий в отношении качества бетона не поступало. Покупатель обещал оплатить оставшуюся сумму до 15 июля 2022 года, но не сделал этого. Из-за нарушения сроков оплаты продавец также потребовал возместить неустойку в размере 88 тысяч рублей.
Суд исковые требования удовлетворил и взыскал с ООО «Элитстрой» задолженность 1 млн 147 тысяч рублей, неустойку, а также госпошлину в размере почти 29 тысяч рублей.
В середине сентября текущего года Арбитражным судом Тюменской области было принято исковое заявление ООО «Тюменский ремонтно-механический завод» с требованием взыскать с ООО «Промышленная строительно-монтажная компания» долг более 7 млн рублей.
Документы были оформлены верно, заявление подали с учетом подсудности. Суд посчитал основания, указанные в заявлении, достаточными для рассмотрения спора. В связи с этим заседание назначили на 5 октября.
По данным из открытых источников, «Тюменский РМЗ» специализируется на производстве строительных металлических конструкций. В 2021 года компания Сергея Распопова получила выручку в сумме почти 360 млн рублей.
Фонд капитального ремонта Тюменской области смог взыскать задолженность с застройщика «Тюменьгазстрой» только после обращения в суд. Ответчик должен был выплатить истцу более 243 тысяч рублей. В мирном порядке застройщик отказывался платить, но уже в ходе разбирательства погасил основной долг.
Когда ответчик узнал о требовании выплатить еще и пени в размере более 32 тысяч рублей, то начал возражать. По словам представителя «Тюменьгазстрой», платежные документы он не получал, и в связи с этим потребовал снизить сумму пеней до 5 тысяч рублей.
Но просьбы ответчика судом учтены не были. Суд решил взыскать с застройщика более 30 тысяч рублей в счет пеней, а также 3,5 тысячи государственной пошлины.