ВКонтакте выделит 15 миллионов рублей на поддержку культурных проектов

В этот раз бюджет на поддержку культурных проектов вырос с 14 до 15 миллионов рублей. Каждые три месяца можно будет подавать заявку на ежеквартальный грант в размере 100 тысяч рублей: заявки принимаются до 1 декабря, 1 марта, 1 июня и 1 сентября. Также раз в год у культурных проектов есть шанс получить шесть грантов по миллиону рублей и 10 — по 500 тысяч рублей. Все заявки на годовой грант принимаются до 1 декабря. Проекты-победители будут публиковаться в сообществе «Культура ВКонтакте». Узнать больше подробностей и подать заявку можно на сайте программы: vk.com/grants.