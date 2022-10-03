ВКонтакте выделит 15 миллионов рублей на поддержку культурных проектов

ВКонтакте объявила о старте второго сезона грантовой программы для проектов и мероприятий в сфере культуры. Финансовая поддержка поможет представителям культурных учреждений продвинуть проект на платформе и найти подходящую для него аудиторию среди десятков миллионов пользователей социальной сети.
Подать заявку и получить грант могут не только известные музеи и популярные театры, но и авторские проекты: выставочные центры, арт-пространства и культурные объединения — количество подписчиков не имеет значения. Главное, это вовлечённость аудитории, активное взаимодействие с ней и регулярное использование актуальных инструментов ВКонтакте. Например, чат-бота, опросов, статей, клипов, историй, звонков или прямых трансляций. Оценивать актуальность проекта и определять победителей будет команда ВКонтакте, грант можно будет получить как на продвижение отдельного мероприятия, так и на долгосрочное развитие проекта.
В этот раз бюджет на поддержку культурных проектов вырос с 14 до 15 миллионов рублей. Каждые три месяца можно будет подавать заявку на ежеквартальный грант в размере 100 тысяч рублей: заявки принимаются до 1 декабря, 1 марта, 1 июня и 1 сентября. Также раз в год у культурных проектов есть шанс получить шесть грантов по миллиону рублей и 10 — по 500 тысяч рублей. Все заявки на годовой грант принимаются до 1 декабря. Проекты-победители будут публиковаться в сообществе «Культура ВКонтакте». Узнать больше подробностей и подать заявку можно на сайте программы: vk.com/grants.
Зера Черешнева, директор по стратегическим проектам ВКонтакте:«Больше пяти лет ВКонтакте поддерживает проекты в сфере культуры, помогает профильным организациям и музеям представлять свою деятельность в онлайне. Для нас крайне важно, чтобы каждое творческое объединение, вне зависимости от размера и возможностей, могло представить себя и свой уникальный проект на платформе ВКонтакте. Обновлённая программа цифровых грантов помогает быстро и просто привлекать внимание миллионной аудитории пользователей ВКонтакте к интересным проектам. Мы знаем, насколько творческим организациям сегодня важна финансовая поддержка, поэтому аккумулируем весь наш опыт, чтобы помочь победителям с продвижением, созданием уникальных онлайн-проектов и поиском аудитории ВКонтакте».
В рамках первого сезона грантовой программы финансовую поддержку от ВКонтакте получили сразу 40 культурных проектов. Среди них оказались как крупные организации, такие как Государственный исторический музей и Мариинский театр, так и региональные учреждения: например, Вятский музей и Саратовский музей-заповедник.
ВКонтакте регулярно поддерживает культурные проекты и ведёт тесное сотрудничество с ведущими культурными организациями страны. Так, в июне компания выпустила тематический стикерпак к 350-му юбилею Петра I, средства с продажи которого пойдут на реставрацию исторического кафтана монарха в Государственном Эрмитаже. В мае социальная сеть провела в онлайне самую масштабную Ночь музеев, в рамках которой более 100 организаций организовали лекции и мастер-классы в VK Видео и VK Клипах.