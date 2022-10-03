Валерий Лимаренко: Мы поставили перед авиакомпанией «Аврора» глобальные задачи

Прежде всего, значительному улучшению сообщения с материковой частью и между островами способствовало создание единой Дальневосточной авиакомпании на базе сахалинской «Авроры». Немаловажно, что губернатор и правительство Сахалинской области добились базирования «Авроры» на территории региона и получили блокирующее право голоса среди акционеров новой авиакомпании: по информации портала Sakh.online в собственности островного региона пакет в 50% акций за вычетом одной. Таким образом, областные власти получили возможность оперативно решать вопросы повышения транспортной доступности в приоритетном для островного населения порядке.
В июне 2021 года единая Дальневосточная авиакомпания открыла 20 новых маршрутов, в 2022 году их стало уже 36. Теперь из Южно-Сахалинска можно без пересадки улететь, например, в Петропавловск-Камчатский, Комсомольск-на-Амуре, Благовещенск, Советскую Гавань, а из Шахтерска, Ноглик и Охи — в Хабаровск. Это экономия не только денег, но и времени: например, ранее из Южно-Сахалинска добраться до в Комсомольск-на-Амуре можно было в лучшем случае за сутки, а теперь можно долететь за полтора часа.
Регулярная авиаперевозка пассажиров ведётся компаниями «Аврора» и «Авиашельф» по девяти внутренним маршрутам, дотируемым за счёт региона: Южно-Сахалинск — Курильск, Южно-Сахалинск — Южно-Курильск, Южно-Сахалинск — Оха, Южно-Сахалинск — Шахтерск, Южно-Сахалинск — Зональное, Южно-Сахалинск — Александровск-Сахалинский, Ноглики — Зональное, Южно-Сахалинск — Поронайск, Южно-Сахалинск — Смирных.
Расширение маршрутной сети единой Дальневосточной авиакомпании позволило только за первые шесть месяцев 2022 года нарастить поток пассажиров на 16%. По планам, в 2022 году будет перевезено 2 млн пассажиров, причём каждый восьмой из них — по льготным маршрутам.
Рост востребованности авиапутешествий у пассажиров объясняется ещё и снижением цен на билеты вдвое — этому помогла программа субсидирования. Авиакомпания «Аврора» получила из федерального бюджета 5,9 млрд рублей. Благодаря господдержке удалось сохранить доступными для населения тарифы: на социальных маршрутах самый дешёвый билет обойдётся в 1038 рублей, самый дорогой — 10673 рубля.
Важно, что островные власти продолжают изыскивать возможности для сдерживания роста цен на авиаперевозки. Так, на прошедшем во Владивостоке 3–5 сентября 2022 года VII Восточном экономическом форуме губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко подписал целый ряд соглашений по привлечению инвестиций на общую сумму в 117 млрд рублей. Одно из них, заключённое с ПАО «Газпром», касается строительства завода по производству нефтепродуктов на Сахалине. Предприятие будет выпускать авиационный керосин, бензин и дизельное топливо. Этот проект имеет огромное значение для региона по многим аспектам. Появление высокотехнологичного производства повлечёт рост налогооблагаемой базы, поступлений в региональный бюджет, появление новых рабочих мест, и это ещё не все плюсы нового предприятия, подчеркнул в ходе церемонии подписания документа глава Сахалинской области Валерий Лимаренко.
«Сегодня все жидкие виды топлива мы завозим с материка. Местное производство нефтепродуктов снизит зависимость региона от внешних поставок. Кроме того, единая дальневосточная авиакомпания „Аврора“, которая базируется на Сахалине, получит более доступный по цене авиакеросин и сможет расширить маршрутную сеть на островах», — пояснил губернатор Валерий Лимаренко.
Также в ходе Госсовета, посвященного вопросам развития туризма и прошедшего на площадке VII ВЭФ, отмечалось, что россияне начали активно рассматривать Сахалин и Курилы для отдыха и туризма. Подчёркивалось, что развитию туристических перспектив островного региона в немалой степени способствует развитие инфраструктуры авиасообщения, в том числе, и для нужд внутрирегиональной авиации.
Так, с 2020 года областное правительство реализует планы по повышению транспортной доступности удалённых уголков островного региона. Для этого обустраиваются посадочные площадки в труднодоступных районах, расширяются программы авиаперевозок самолётами малой пассажировместимостью.
В 2020 году были восстановлены и заработали посадочные площадки Александровск-Сахалинский и Зональное, в 2021-м — в Поронайском и Смирныховском районах.
Планируется, также, и увеличить воздушный флот «Авроры», который на сегодня насчитывает 145 судов. Уже известно о намерениях компании расширить «авиапарк» за счёт приобретения вертолётов, а также самолётов «Байкал», SSJ100, Ил-114, L-410. Компания «Авиашельф» в 2020 году уже пополнила свой авиапарк двумя самолётами DHC-6, каждый из которых рассчитан на перевозку до 19 пассажиров.
Из бюджета Сахалинской области профинансирована разработка проектно-сметной документации по строительству новой взлётно-посадочной полосы с искусственным покрытием в аэропорту Южно-Сахалинска.
«Регион гордится нашей авиакомпанией, которая стала дальневосточной и главной за Уралом. Убеждён, что у компании большое будущее. Впереди масштабные планы — будут закуплены новые самолеты, будет расти пассажиропоток», — отметил на встрече с сотрудниками авиакомпании «Аврора» Валерий Лимаренко.