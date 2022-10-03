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В «Водонапорной башне» в центре Тюмени нашли 100-летнюю чугунную лестницу

3 октября 14:22
Фото: Скриншот 2ГИС
В «Водонапорной башне» Тюмени полным ходом идут реставрационные работы, сообщается в видеосюжете «Тюменского времени». Сюда же водят студентов института архитектуры и дизайна ТИУ. Водонапорная башня использовалась по прямому назначению до 1965 года.

Сто лет назад сооружение было самым высоким в Тюмени (около 20 метров). Сейчас объект активно реконструируют, он откроется в 2023 году. На данный момент подрядчик занимается демонтажными работами и гидроизоляцией фундамента.

Фото: скриншот из сюжета "Тюменского времени"

«Мы хотим нашим студентам показывать, как сохраняется наше историко-культурное наследие города»отметил директор института архитектуры и дизайна ТИУ Олег Порошин в интервью «Тюменскому времени».

В ходе ремонта строители выяснили, что деревянное покрытие на крыше водонапорной башни за последние 100 лет пострадало. Принимается решение о замене деревянных балок. При этом старые конструкции (они устойчивы) тоже показали студентам.

Ещё один эксклюзив строители обнаружили на 1-м этаже. Это часть чугунной винтовой лестницы. Её остатки сохранят. Рабочие прокомментировали и слухи о призраках, которые обитают в башне, за всё время работы их тут не видели.

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#Новости#Александр Мязин#Общество
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