В «Водонапорной башне» в центре Тюмени нашли 100-летнюю чугунную лестницу

Сто лет назад сооружение было самым высоким в Тюмени (около 20 метров). Сейчас объект активно реконструируют, он откроется в 2023 году. На данный момент подрядчик занимается демонтажными работами и гидроизоляцией фундамента.
«Мы хотим нашим студентам показывать, как сохраняется наше историко-культурное наследие города»отметил директор института архитектуры и дизайна ТИУ Олег Порошин в интервью «Тюменскому времени».
В ходе ремонта строители выяснили, что деревянное покрытие на крыше водонапорной башни за последние 100 лет пострадало. Принимается решение о замене деревянных балок. При этом старые конструкции (они устойчивы) тоже показали студентам.
Ещё один эксклюзив строители обнаружили на 1-м этаже. Это часть чугунной винтовой лестницы. Её остатки сохранят. Рабочие прокомментировали и слухи о призраках, которые обитают в башне, за всё время работы их тут не видели.