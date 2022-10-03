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В Тюменской области выросли цены на сахар и услуги туризма

3 октября 07:59
Фото: 1Mi
В августе выросли цены на некоторые непродовольственные товары и услуги. Однако, в других категориях можно увидеть снижение стоимости.
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Туризм

По данным Тюменьстата, цены выросли на 7,6% по сравнению с декабрем. Сахар подорожал на 25%, сладости на 21%, сливочное масло — на 14,9%, рыба и морепродукты на 14,8%, хлеб — на 12,8%, а сыры — на 10,8%.

Также в цене вырос алкоголь — на 12%, сигареты — на 5,2%.

Снижение цен произошло в категории овощей и фруктов — на 10%. Также подешевели яйца — на 13,5%. От 2 до 4% подешевели одежда, обувь и белье.

Что касается дизельного топлива, то его цена выросла на 3,3%, бензин — на 1,5%.

Особое внимание обращаем на то, что самый большой рост цен среди услуг, а именно в сфере туризма — на 55%.

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