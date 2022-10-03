В Тюменской области выросли цены на сахар и услуги туризма

По данным Тюменьстата, цены выросли на 7,6% по сравнению с декабрем. Сахар подорожал на 25%, сладости на 21%, сливочное масло — на 14,9%, рыба и морепродукты на 14,8%, хлеб — на 12,8%, а сыры — на 10,8%.