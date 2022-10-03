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В Тюмени задержали пьяного водителя, который говорил, что выпил лишь энергетик

3 октября 07:10
Фото: ГИБДД по Тюменской области
За минувшие выходные сотрудники ГИБДД задержали 66 пьяных водителей. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД по Тюменской области. Об одном из инцидентов рассказали подробнее.
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Тюмень

Сегодня, около двух часов ночи на улице Пермякова инспекторы полка ДПС ГИБДД остановили автомобиль «Рено Сандеро», которым управлял 30-летний водитель. По словам мужчины, он пил только энергетический напиток.

Однако, алкотестер показал, что он все же выпил — показания составили 0,32 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

Также у автомобилиста не был оплачен штраф за нарушение ПДД. На мужчину составили административные материалы за пьяное вождение и неуплату штрафа в определенные законом сроки.

Ранее «Наш город» писал о том, что под Тюменью погиб пешеход из-за отсутствия световозвращающих элементов на одежде.

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