В Тюмени задержали пьяного водителя, который говорил, что выпил лишь энергетик

Сегодня, около двух часов ночи на улице Пермякова инспекторы полка ДПС ГИБДД остановили автомобиль «Рено Сандеро», которым управлял 30-летний водитель. По словам мужчины, он пил только энергетический напиток.
Однако, алкотестер показал, что он все же выпил — показания составили 0,32 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.
Также у автомобилиста не был оплачен штраф за нарушение ПДД. На мужчину составили административные материалы за пьяное вождение и неуплату штрафа в определенные законом сроки.
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