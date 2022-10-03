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В Тюмени пенсионеры накинулись на тележку с просроченным товаром из «Магнита»

3 октября 03:53
Фото: Карта 2GIS
Напротив магазина «Магнит» на Монтажников, 53 группа возрастных людей напала на тележку с просроченными продуктами, которую, предположительно, выкатили сотрудники магазина.
Сюжет
Тюмень

По социальным сетям распространяется видеоролик, на котором группа пожилых людей вытаскивает продукты из тележки «Магнита» и разбирает их по пакетам.

Автор видео предполагает, что пенсионеры так яростно накинулись на просроченные товары, которые магазин обязан регулярно утилизировать.

Но многие тюменцы в комментариях пишут, что такого не может быть, и пенсионеры, регулярно ожидающие вывозу просрочки — это пережиток прошлого.

Хотя нашлись и те, кто поверил в эту историю, но сопереживать пожилым людям и они не стали.

«Знаю я таких пенсионеров, они живут в отличных условиях и ни в чем не нуждаются, но каждый день сидят возле него (Магнита) по времени»,пишет Елена Барышникова.

Ранее «Наш город» рассказывал о том, как пенсионерку, потерявшуюся в лесу, нашли в Тобольске.

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