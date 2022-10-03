В Тюмени пенсионеры накинулись на тележку с просроченным товаром из «Магнита»

По социальным сетям распространяется видеоролик, на котором группа пожилых людей вытаскивает продукты из тележки «Магнита» и разбирает их по пакетам.
Автор видео предполагает, что пенсионеры так яростно накинулись на просроченные товары, которые магазин обязан регулярно утилизировать.
Но многие тюменцы в комментариях пишут, что такого не может быть, и пенсионеры, регулярно ожидающие вывозу просрочки — это пережиток прошлого.
Хотя нашлись и те, кто поверил в эту историю, но сопереживать пожилым людям и они не стали.
«Знаю я таких пенсионеров, они живут в отличных условиях и ни в чем не нуждаются, но каждый день сидят возле него (Магнита) по времени»,пишет Елена Барышникова.