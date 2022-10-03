В Тюмень вернется бабье лето, но ненадолго

В пятницу погода существенно не изменится — кратковременные дожди и максимальная дневная температура + 10 + 13. А вот в субботу, 8 октября, уже похолодает. По прогнозам метеорологов, в ночные часы термометры покажут + 6 + 7, днем не поднимутся выше + 8 + 10. При этом в течение дня ожидаются осадки в виде дождя.