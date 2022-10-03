В Тюмень вернется бабье лето, но ненадолго

Вторник, 2 октября, станет самым «жарким» днем рабочей недели. Ночью термометры покажут + 8 + 12, к полудню воздух прогреется до + 16 + 17. День пройдет при переменной облачности.
В среду температура воздуха опустится на два градуса — максимальная дневная составит + 14 + 15, ночью ожидается + 7 + 8. В четверг, 6 октября, синоптики обещают кратковременные дожди и + 7 + 8 ночью, + 10 + 13 в течение дня.
В пятницу погода существенно не изменится — кратковременные дожди и максимальная дневная температура + 10 + 13. А вот в субботу, 8 октября, уже похолодает. По прогнозам метеорологов, в ночные часы термометры покажут + 6 + 7, днем не поднимутся выше + 8 + 10. При этом в течение дня ожидаются осадки в виде дождя.
В воскресенье ночью температура воздуха составит + 6 + 7, в светлое время суток + 8 + 10. Также вероятны кратковременные дожди в вечерние часы.