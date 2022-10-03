nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Тюмень вернется бабье лето, но ненадолго

3 октября 03:04
Фото: 1Mi
На этой неделе в Тюмени потеплеет до + 17. Правда, теплая погода продержится только до выходных. В понедельник, по прогнозам метеорологов, осадков не будет. Температура воздуха в темное время суток составит + 4 + 8, в дневные часы + 10 + 12.
Сюжет
Тюмень

Вторник, 2 октября, станет самым «жарким» днем рабочей недели. Ночью термометры покажут + 8 + 12, к полудню воздух прогреется до + 16 + 17. День пройдет при переменной облачности.

В среду температура воздуха опустится на два градуса — максимальная дневная составит + 14 + 15, ночью ожидается + 7 + 8. В четверг, 6 октября, синоптики обещают кратковременные дожди и + 7 + 8 ночью, + 10 + 13 в течение дня.

В пятницу погода существенно не изменится — кратковременные дожди и максимальная дневная температура + 10 + 13. А вот в субботу, 8 октября, уже похолодает. По прогнозам метеорологов, в ночные часы термометры покажут + 6 + 7, днем не поднимутся выше + 8 + 10. При этом в течение дня ожидаются осадки в виде дождя.

В воскресенье ночью температура воздуха составит + 6 + 7, в светлое время суток + 8 + 10. Также вероятны кратковременные дожди в вечерние часы.

#Новости#Синоптики#Прогнозы#Потепление#Дожди#Погода#Тюмень#Погода в Тюмени#Валентина Бурнашева#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25