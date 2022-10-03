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В Тобольске смогли найти пропавшую в лесу бабушку

3 октября 03:21
Фото: Поиск Пропавших Людей г. Тобольска «Феникс» в ВК
Женщина 68 лет потерялась в лесу, в болотистой местности. Телефон у нее работал, но связь постоянно прерывалась, а батарея стремительно садилась. Волонтеры объединения «Феникс», сотрудники службы ТОСЭР и неравнодушные жители Тобольска развернули масштабную спасательную операцию по поиску потерявшейся.
Сюжет
Полиция

Сведения о том, что 68-летняя бабушка потерялась в лесу города Тобольска появились в ночь с 1 на 2 октября. Так как тоболячка еще могла периодически выходить на связь, отправляться на ее поиски необходимо было незамедлительно.

В лесу было жутко темно и очень холодно, фонарики не особо помогали и женщину искали «на отклик». В то же время сотрудники полиции говорили с ней по телефону, чтобы бабушка не паниковала и могла дать поисковикам хоть какие-то ориентиры.

Только через два часа работы один из поисковиков, наконец, услышал ее голос за несколько сотен метров от места проведения спасательной операции.

Фото: ПСО Феникс во "Вконтакте"

Бабушку удалось найти как раз в тот момент, когда ее телефон выключился. Ее вывели из лесы и передали семье.

Волонтеры отряда «Феникс» сообщают, что общий маршрут поисков составил более 4 километров.

Ранее «Наш город» рассказывал о том, как уже тюменские поисковики спасли, потерявшуюся в лесу, Тюменскую пенсионерку. Женщина провела в сосновом бору почти двое суток.

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